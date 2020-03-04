美國商會景氣調查 關注能源穩定度與價格優惠

（中央社記者蘇思云台北4日電）台北市美國商會「2020商業景氣調查」顯示，有近69%的企業對能源充足供應的議題表達關心。美國商會表示，企業關注的重點在於確保能源穩定度和價格優惠。

台北市美國商會今舉辦「2020商業景氣調查」記者會，調查指出，跨國企業領袖對台灣未來12個月的經濟前景較去年更有信心。台北市美國商會會長金奇偉（C.W. Chin）表示，台灣在疫情一開始就處理得很好，讓會員有信心。

對於政策面向，美國商會依然關注能源議題，特別就能源議題分成能源充足供應（Power supply sufficiency）、電壓穩定（Voltage stability）和電力成本（Electricity cost）3面向。

其中，企業最關注的能源議題是能源充足供應，「非常關心」占23.37%、「有些關心」占45.11%，合計占比達68.5%，比2019年下降18個百分點，主因為政府陸續提出風力發電、再生能源等政策。其次關注的為電力成本，「非常關心」和「有些關心」合計占比達59.2%。

至於政府2025非核家園政策將透過其他能源取代核電，調查顯示，有61.4%的企業認為，會對未來營運擴張造成影響。

對於政府能源政策，金奇偉說，企業關注的重點在於未來能源政策可以確保能源穩定度和價格優惠。

在美國商會調查中，企業認為下屆總統任期最應關注的首要任務，依序為兩岸關係、能源政策、勞動政策、與美國的雙邊貿易協定、鼓勵投資和人才培養與保留。（編輯：張良知）1090304