更多編輯台推薦新聞：
以為只是小流感 武漢疫區居民吐露官方隱匿實情
兩岸

以為只是小流感 武漢疫區居民吐露官方隱匿實情

義大利武漢肺炎疫情暴衝有原因 政府誤判情勢又試圖淡化危機
國際

義大利武漢肺炎疫情暴衝有原因 政府誤判情勢又試圖淡化危機

沈榮津：振興抵用券電子實體並行 金額600至800元
產經

沈榮津：振興抵用券電子實體並行 金額600至800元

特派專欄／單日確診人數連續破紀錄 英國政府終於動起來
國際

特派專欄／單日確診人數連續破紀錄 英國政府終於動起來

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

尖端醫瞄準血液腫瘤 攜花蓮慈濟推合作案

最新更新：2020/03/04 19:25

（中央社記者韓婷婷台北4日電）尖端醫積極佈建細胞治療產業，今天宣布與花蓮慈濟醫院再添新合作案，雙方將合攻骨髓瘤與淋巴瘤，總計與花蓮慈濟醫院共有7個合作申請案；另外還與新光醫院與北醫附醫合作。

尖端醫表示，將與花蓮慈濟醫院合作，以「自體免疫細胞治療」經標準治療無效的血液惡性腫瘤計劃。

特管辦法開放屆滿1年以來，尖端醫積極與醫療院所合作，共同向衛福部提出細胞治療計畫申請，是第3家通過衛福部人體細胞組織優良操作規範（GTP）查核的細胞製備場所，並與花蓮慈濟醫院進行全台第1例細胞因子誘導殺傷細胞治療癌症的案例。

花蓮慈院精準醫療研發中心主任李啟誠表示，癌症治療是長期抗戰，細胞治療法是一項新選擇，另外，經衛福部核可的GTP實驗室，相對較有保障。

尖端醫董事長蘇文龍表示，尖端目前與花蓮慈濟醫院申請的總件數計7件，其中實體癌第4期在去年8月底衛福部核定通過。尖端醫去年12月營收年成長86.32%，2019年營2.05億元年成長22.25%，今年1月營收1843萬元，年增38%；營收動能來自細胞相關服務，未來將投入基因檢測、和拓展海外細胞市場等。（編輯：楊凱翔）1090304

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報