尖端醫瞄準血液腫瘤 攜花蓮慈濟推合作案

（中央社記者韓婷婷台北4日電）尖端醫積極佈建細胞治療產業，今天宣布與花蓮慈濟醫院再添新合作案，雙方將合攻骨髓瘤與淋巴瘤，總計與花蓮慈濟醫院共有7個合作申請案；另外還與新光醫院與北醫附醫合作。

尖端醫表示，將與花蓮慈濟醫院合作，以「自體免疫細胞治療」經標準治療無效的血液惡性腫瘤計劃。

特管辦法開放屆滿1年以來，尖端醫積極與醫療院所合作，共同向衛福部提出細胞治療計畫申請，是第3家通過衛福部人體細胞組織優良操作規範（GTP）查核的細胞製備場所，並與花蓮慈濟醫院進行全台第1例細胞因子誘導殺傷細胞治療癌症的案例。

花蓮慈院精準醫療研發中心主任李啟誠表示，癌症治療是長期抗戰，細胞治療法是一項新選擇，另外，經衛福部核可的GTP實驗室，相對較有保障。

尖端醫董事長蘇文龍表示，尖端目前與花蓮慈濟醫院申請的總件數計7件，其中實體癌第4期在去年8月底衛福部核定通過。尖端醫去年12月營收年成長86.32%，2019年營2.05億元年成長22.25%，今年1月營收1843萬元，年增38%；營收動能來自細胞相關服務，未來將投入基因檢測、和拓展海外細胞市場等。（編輯：楊凱翔）1090304