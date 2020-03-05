900億元資金到位 CIP風場正式開工

（中央社記者潘羿菁台北5日電）彰芳西島共計600MW離岸風場正式開工，風場開發商哥本哈根基礎建設基金（CIP）宣布，將近新台幣900億元的彰芳西島專案融資資金全數到位，在台灣金融史上寫下「三高」紀錄，CIP已向供應商發出開工通知，力拚目標2022年一期第2季商轉。

CIP統計，彰芳西島專案融資創下台灣「三高」紀錄，第一高、專案融資共有25家國內外金融機構參與聯貸，該案為最多本土金融機構參與聯貸，包括6家本土銀行與2家壽險公司，國內金融機構融資占比超過30%，也是台灣史上單一專案融資最大本土參與比重。

第二高、獲得6個國家出口信貸（ECA）大力支持，橫跨日本、韓國、英國、丹麥、挪威與荷蘭，寫下台灣離岸風電史上最高ECA信用擔保比例。

第三高、為國內最高30%保險淨自留率。CIP自2017年進入台灣後，在怡安保險擔任本案風險及保險顧問之下，積極與國內保險業者會談，說明風場建設時程、機組件採購安裝、合約架構等，確保讓保險業者了解離岸風場營運狀況，並積極參與承保，並達到30%保險淨自留率，顯示國內保險業者對CIP風場具備信心。

CIP台灣區執行長侯奕愷表示，CIP專案融資到位為台灣離岸風電的本土化打下一劑強心針，CIP也將植基於專案開發，持續與本土產業共榮發展，確保風場如期如質完工。

目前CIP資金到位後，已向供應商發出正式開工通知，包括台船環海、世紀鋼、中鼎集團子公司俊鼎機械與東元電機等展開施工，按照施工安裝期程規劃分為兩期階段，第一期為100MW，最快在2022年第2季啟動商轉，緊接著第二期500MW是2024年首季商轉。

後續政府將提出第三階段區段開發，CIP台灣區開發長許乃文重申，在融資國產化、保險國產化、投資國產化三面向上，盼政府應積極提出比二階段場址遴選時更高的標準，才可壯闊台灣的離岸風電前景。（編輯：郭萍英）1090305