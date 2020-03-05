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合庫4月徵才360人 儲備菁英年薪近百萬

最新更新：2020/03/05 17:00

（中央社記者吳佳蓉台北5日電）吸引年輕新血加入，合庫商銀預計4月10日展開今年第2梯次徵才，暫訂於5月9日筆試，招考名額多達360名，經試用期滿正式任用後，一般金融人員第1年薪資上看75萬元，儲備菁英則有將近百萬收入。

為持續積極吸攬人才，合庫商銀表示，先前已舉辦今年第一梯次徵才，招募新員工79名，迎接畢業季來臨，預計在4月10日展開第2梯次徵才，此次徵才名額上看360名，職缺包含一般金融人員221人、儲備菁英人員45人、具經驗理財人員46人等。

合庫商銀指出，為因應金融業務科技化及多元化的發展需求，本次招募職缺涵蓋15類組，除大學以上學歷的一般金融人員221人，為配合海外據點營運、拓展需求及雙語分行設置，也將招募45名具備碩士以上學歷及英文中高級以上的儲備菁英人員。

另外，對於有經驗的轉職者，將招募理財人員46人、資訊資安類人員35人，以及信用卡授權監控人員13人。

合庫商銀指出，此次招考報名期間為4月10日至22日，筆試日期暫訂於5月9日舉行，招考作業委由金融研訓院辦理，屆時因應武漢肺炎疫情，在考場將採取嚴謹的防疫措施與程序，以確保應考人與試務人員等安全。

薪資方面，合庫商銀表示，以儲備菁英人員為例，試用期滿後之第1年，合計年薪、福利、獎金等將近百萬元；一般金融人員正式任用後合計上看新台幣75萬元，是應屆畢業新鮮人及轉職人員的最佳選擇。（編輯：林孟汝）1090305

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