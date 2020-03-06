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晶片電阻供不應求 奇力新3月初漲價達6成

最新更新：2020/03/06 11:24

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）武漢肺炎疫情影響晶片電阻供不應求，市場人士指出，被動元件廠奇力新3月1日已針對大中華區經銷商和EMS客戶調漲晶片電阻價格，漲幅高達60%。

武漢肺炎疫情影響晶片電阻供不應求，市場人士指出，延續農曆春節年前電阻需求出貨緊俏，加上同業產能復工緩慢，奇力新集團旗下旺詮晶片電阻供應持續吃緊，從3月1日開始，已經針對大中華區經銷商和電子代工服務（EMS）客戶，再度調漲晶片電阻價格，漲幅高達6成。

法人表示，奇力新在1月期間曾對中國代理商調漲價格，幅度約10%到15%，復工之後供需關係持續緊俏。目前包括車用和工規等特殊型電阻產品占整體電阻比重約10%到15%。

市場人士指出，奇力新集團的晶片電阻產品客戶目前庫存水位持續偏低，從農曆春節前迄今，客戶庫存水位已經低於14天。

從產能來看，奇力新集團在晶片電阻的月設備產能約360億顆，其中2/3產能在馬來西亞廠，近1/3產能在中國昆山廠。

法人指出，全球晶片電阻大廠包括國巨、厚聲、華新科、大毅、風華高科、奇力新旗下旺詮、Rohm、KOA、Panasonic、Vishay等，其中國巨市占率達到34%，是全球第一大晶片電阻供應商。（編輯：趙蔚蘭）1090306

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