疫情衝擊 26%中小企業估上半年營收恐衰退3成

（中央社記者蔡芃敏台北6日電）武漢肺炎疫情衝擊企業營收，中小企業總會調查顯示，有26%中小企業預估今年上半年營收將衰退3成，18.7%企業恐減4成，13.8%業者認為狀況不妙，營收恐大減逾5成。

中小企業總會理事長李育家表示，5月報稅季即將來到，財政部也祭出史上最大規模延期繳稅措施，不過，企業更期盼政府將營所稅由20%調降回17%。

武漢肺炎疫情蔓延，影響各行各業，中小企業是台灣經濟骨幹，為了瞭解疫情對中小企業影響，中小企業總會在2月21日至2月27日間，以網路問卷進行調查，總計回收158份問卷。

根據中小企業總會調查，有26%中小企業預估今年上半年營收將較往年減少3成，18.7%業者估營收將衰退4成，17.1%認為將衰退1成，而有13.8%業者預估恐怕大減5成以上。

受到疫情衝擊，企業期盼政府提出因應措施。在可複選狀況下，64%中小企業呼籲政府降低營所稅，53.9%呼籲提供低利、無息貸款，41.4%期盼能有無薪假薪資補助，其他項目則包括加速政府補助作業申請以及人力培訓補助等，希望藉由上述措施，減少疫情對營運的影響。

調查也顯示，在可複選情況下，企業營運受疫情影響地區以台灣為主，占比達85%，中國占46.8%，歐洲約10%，美國、日本均為8.7%。

李育家說，旗下會員包含服務業、製造業與其他業別，製造業指出生產線受疫情波及，原物料無法進口，恐怕會面臨斷鏈危機。服務、餐飲、觀光業則因民眾「宅在家」，導致旅遊、外出用餐、購物頻率大減，衝擊相關業別業績。

李育家表示，中小企業總會肯定政府迅速提出紓困計畫，帶領企業度過難關。不過，企業也期盼政府將營所稅由20%調降回17%，將更能減少企業負擔，另外，希望政府儘速發放振興抵用券，提出完整使用辦法、規定使用期限，帶動民眾外出消費意願，真正刺激消費。（編輯：楊玫寧）1090306