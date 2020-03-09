面板漲價主因 專家：韓廠部分停產減少供給

（中央社記者潘智義台北9日電）武漢肺炎疫情蔓延，國際數據資訊公司（IDC）資深市場分析師陳建助今天表示，除因電視品牌擔心疫情追加訂單，帶動面板價格上漲，韓廠部分液晶電視面板停產才是漲價主因。

陳建助分析，韓國面板廠樂金顯示器公司（LGD）年初規劃，今年底讓韓國本土的液晶電視（LCD TV）面板產線停產，但維持中國廠產能；三星顯示器公司則將部分液晶電視面板產線轉產，改為生產量子點有機發光二極體（OLED）電視面板，液晶電視面板供給減少才是造成價格上漲的最重要因素。

他直言，電視品牌商擔心武漢肺炎疫情增溫，供應鏈無法準時供貨，為降低風險，所以對面板廠追加訂單，但真正的轉單其實有限。

除了供給減少，造成面板價格上漲，再從消費端來看，他認為，武漢肺炎疫情衝擊消費市場需求，加上東京奧運賽事帶動需求的說法，恐因日本疫情嚴重受到影響，且歐洲盃足球賽也恐受義大利疫情波及，讓原本市場期待的需求降溫。

研調機構群智諮詢指出，受新冠病毒疫情影響，上游材料供應短缺，面板廠2月實際產出受較大影響。從需求端觀察，儘管中國內銷零售市場表現慘淡，但主力電視品牌並未減少面板備貨需求，造成短期面板供應緊張加劇。

另外，面板廠商迫切希望價格快速回暖，改善獲利，帶動2月價格大幅上漲。隨著面板供應量逐步恢復，群智諮詢預估，3月主流尺寸面板價格漲幅將略微收窄。（編輯：張均懋）1090309