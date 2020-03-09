開放銀行邁下階段 專家：立法強制加速進展

（中央社記者劉姵呈台北9日電）開放銀行將邁入第2階段開放客戶資料查詢階段，仍有多項障礙需跨越。專家建議，金管會可仿效歐盟及英國，立法並採行強制開放金融資料的方式，建立標準化開放API運用，加速進展。

因應國際金融科技潮流，金融監督管理委員會參酌國際經驗及作法，以3階段漸進方式推動「開放銀行」（Open Banking），第1階段「公開資料查詢（Open API）」去年已經完成，今年即將邁入第2階段「消費者資訊查詢」以及第3階段「交易面資訊」。不過，因涉及民眾個資、資安問題，且涉及責任歸屬問題，相關具體配套措施，尚未制定出爐。

金融研訓院今天發布「2020 TABF金融趨勢關鍵議題報告」，開放銀行的做法並非只有開放更多新的、小型的銀行來加入競爭，而是採取將原有銀行服務拆解（unbundling），由第三方服務提供者（簡稱TSP業者）取得客戶的同意授權後，向過去往來的銀行取得資料後，為客戶提供創新模式的金融服務。

金融研訓院表示，目前國際上有許多國家包括台灣，對於開放銀行採取「自願自律」的做法推動，執行上較為便利，但由於資料權等核心架構並未經過立法，對於參與者強制力及後續推行成果，仍有待觀察。

金融研訓院建議，可採行歐盟、英國對資料「強制開放」的模式，除了建立明確的法源架構外，同時讓具備半官方色彩、類似英國OBIE的中介機構，來扮演整合、中介角色。如此一來，對於銀行與TSP業者間的資料傳輸安控機制具有較為完整規劃，可減低銀行在維護資安方面必須制定相關規範的壓力。

金融研訓院指出，若僅成立民營的資料服務中心，因為缺乏強制性，將難以發揮功能，才會需要以立法的方式，由政府來強制要求開放金融資料，一方面可以扶植TSP小型業者發展，也可加速金融產業的競爭活力。

另方面，金融研訓院認為，透過標準化的開放API運用，也有助於政府管理全民的金融資料，未來若能進一步將金融資料串接全民的各種食、衣、住、行的日常生活資料，對民眾的工作、生活有更大的掌握空間，也可預防各種犯罪行為發生。

金融研訓院表示，無論自願或強制的模式都各有其優缺點，開放銀行為趨勢，金融業更應積極順應潮流，提早升級資訊系統並規劃符合未來後續階段的開放API標準的資料交換方式，才能在邁向資料全面開放的新時代中，占有一席之地。（編輯：張均懋）1090309