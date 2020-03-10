二期風場6度流標 台電拚3月底達陣

（中央社記者蔡芃敏台北10日電）台電離岸二期風場今天第6度流標。台電表示，這次因不到3家業者投標而宣布流標，但較以往無人參與，已有業者前來投標。台電內部會討論後續招標，估下週重新上網公告，拚3月底決標。

台電離岸二期風場採大統包模式，風機、水下基礎、海事工程等委由單一廠商。台電二期風場因廠商反映預算太低、風險太高等因素，造成多次流標，台電在1月底再度上網公告。

台電發言人徐造華表示，原定在2月26日開標，但因廠商需要更長備標期，台電決議酌以延長，直到今天才開標。不過，因投標不到3家業者，本案宣布流標。

徐造華表示，相較前5次無廠商參與投標，這次已經有業者投標，「二期風場決標可以說是露出曙光」，力拚3月底決標。

徐造華說明，台電內部會針對後續招標策略進行討論，預估下週重新上網公告，但不會就預算、投標資格等做重大改變，預算維持新台幣640.5億元。

台電已繳交「產業關聯執行方案計畫書」，不過，因未附上正式商業合約不符合審查規範。台電表示，審查單位有給予台電時間改善，台電希望能在決標後，再以補件方式提供佐證資料，以符合行政契約規範。

台電2座離岸風場中，一期示範風場裝置容量約110MW，將在今年底試運發電，二期離岸風場預計2024年併網，裝置容量達300MW。台電表示，距離實際併網時間還有一段時間，台電有信心在期限內完成風場建置。（編輯：楊玫寧）1090310