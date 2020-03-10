南茂去年獲利大增134% 每股賺3.55元擬配息1.8元

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）半導體封測大廠南茂2019年稅後淨利新台幣25.84億元，年增達134%，每股稅後純益3.55元，擬配發現金股利每股1.8元。

若以南茂今天收盤價32.5元計算，現金殖利率約5.53%，盈餘配發率約50.7%。

南茂也公布2019年財報，去年全年合併營收203.38億元，較前年184.8億元成長10%，法人指出去年營收創歷年次高。南茂去年合併毛利率19.3%，較前年18.56%增加0.74個百分點，去年合併營業利益24.57億元，合併營益率12.08%，較前年11.36%增加0.72個百分點。

南茂2019年全年稅後淨利25.84億元，較2018年11.03億元大增134%，去年每股稅後純益3.55元，優於前年EPS 1.37元。

其中去年第4季合併營收55.71億元，較去年第3季54億元成長3.2%，年增12.1%；去年第4季毛利率22.7%，較去年第3季的21.35%增加1.3個百分點，年減0.1個百分點。

去年第4季營業利益9億元，營益率16.2%，較去年第3季14.55%增加1.6個百分點，年增0.3個百分點。

南茂2019年第4季稅後淨利5.3億元，較去年第3季5.86億元減少9.5%，年增2.6%，去年第4季每股稅後純益0.73元，略低於去年第3季EPS 0.81元，較前年同期EPS 0.71元略佳。

南茂自結今年2月合併營收18.87億元，比1月的17.32億元成長8.96%，較去年同期13.28億元大增42.09%，累計今年前2月南茂自結合併營收36.2億元，較去年同期28.78億元增加25.76%。（編輯：林孟汝）1090310