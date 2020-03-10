更多編輯台推薦新聞：
專訪／311震災台灣不離不棄 泉裕泰：日本一直刻在心中
政治

專訪／311震災台灣不離不棄 泉裕泰：日本一直刻在心中

影片／廣原小熊不僅上樹還下水 珍貴泡水畫面曝光
地方

影片／廣原小熊不僅上樹還下水 珍貴泡水畫面曝光

美股崩跌23年來首見暫停交易 熔斷機制報你知
證券

美股崩跌23年來首見暫停交易 熔斷機制報你知

圖輯／天橋上的魔術師耗資8000萬搭景 神還原中華商場
娛樂

圖輯／天橋上的魔術師耗資8000萬搭景 神還原中華商場

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

南茂去年獲利大增134% 每股賺3.55元擬配息1.8元

最新更新：2020/03/10 15:28

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）半導體封測大廠南茂2019年稅後淨利新台幣25.84億元，年增達134%，每股稅後純益3.55元，擬配發現金股利每股1.8元。

若以南茂今天收盤價32.5元計算，現金殖利率約5.53%，盈餘配發率約50.7%。

南茂也公布2019年財報，去年全年合併營收203.38億元，較前年184.8億元成長10%，法人指出去年營收創歷年次高。南茂去年合併毛利率19.3%，較前年18.56%增加0.74個百分點，去年合併營業利益24.57億元，合併營益率12.08%，較前年11.36%增加0.72個百分點。

南茂2019年全年稅後淨利25.84億元，較2018年11.03億元大增134%，去年每股稅後純益3.55元，優於前年EPS 1.37元。

其中去年第4季合併營收55.71億元，較去年第3季54億元成長3.2%，年增12.1%；去年第4季毛利率22.7%，較去年第3季的21.35%增加1.3個百分點，年減0.1個百分點。

去年第4季營業利益9億元，營益率16.2%，較去年第3季14.55%增加1.6個百分點，年增0.3個百分點。

南茂2019年第4季稅後淨利5.3億元，較去年第3季5.86億元減少9.5%，年增2.6%，去年第4季每股稅後純益0.73元，略低於去年第3季EPS 0.81元，較前年同期EPS 0.71元略佳。

南茂自結今年2月合併營收18.87億元，比1月的17.32億元成長8.96%，較去年同期13.28億元大增42.09%，累計今年前2月南茂自結合併營收36.2億元，較去年同期28.78億元增加25.76%。（編輯：林孟汝）1090310

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報