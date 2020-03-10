電信三雄前2月財報出爐 台灣大蟬聯EPS獲利王

（中央社記者江明晏台北10日電）電信三雄今天公布1月財報，台灣大哥大每股盈餘（EPS）達0.4元，贏過中華電信的0.34元和遠傳電信的0.22元，前2月台灣大也以0.81元的成績蟬聯電信EPS獲利王。

台灣大哥大公布2月自結合併營收新台幣105.4億元，營業利益15億元，稅後淨利為11.1億元，EPS為0.4元。自結累計前2個月合併營收213.5億元，營業利益30.6億元，稅後淨利為22.7億元，EPS為0.81元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，累計前兩個月合併營收年成長7%，主因momo電子商務因疫情帶動宅經濟成長，年增達33%；電信業務方面，好速成双匯流案維持良好動能，資訊與通訊業務及雲端服務營收表現亮眼，月租型用戶也在智慧路燈與電表等IoT需求下成長。獲利方面，累計前兩個月各項業務營業利益皆呈年成長並符合預期，合併營業利益年增8%，稅後淨利達成第1季財測76%。

中華電信今天公布合併自結營收新台幣158.8億元，較去年同期減少，主要因固網語音營收與行動服務營收受網路電話VoIP影響持續下降，行動銷貨收入減少，整體資通訊專標案營收則與去年同期持平；營業成本及費用為125.5億元，較去年同期減少，主因商品成本及網路互連費用下降；營業淨利為33.3億元；稅前淨利為33.8億元；歸屬於母公司業主淨利為26.4億元；每股盈餘為0.34元，累計前2月每股賺0.73元，與第1季財測達成率相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。

遠傳電信2月合併總營收為62.29億元，合併稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）與稅後淨利分別為22.94億元與7.12億元，2月單月EPS為0.22元，較去年同期成長1.4%。

累計至今年2月，遠傳合併總營收為130.49億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為46.42億元與14.47億元；自結EPS為0.44元，EPS已達成第1季財測目標69%。

遠傳布局5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）、雲端與資安關鍵技術力效益持續顯現，資通訊業務營收年成長幅度高達294%，包含物聯網營收年成長率高達598%，系統整合專案收入年成長率高達103%，資安營收較去年成長88%。

遠傳也表示，在行動通訊業務表現亮眼，月租型用戶數不僅持續正成長，月租型客戶流失率僅1.24%，再度創下歷史新低，而旗下電商通路friDay購物單月會員數較去年同期成長33%，整體營收較去年同期成長25%，為營運添柴火。（編輯：楊凱翔）1090310