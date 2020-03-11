研勤聚焦人臉辨識業務 威潤不受疫情波及

（中央社記者江明晏台北11日電）受疫情波及，研勤科技2月合併營收年減41.57%，看好Face8人臉辨識業務有助營運回升；而主力在北美和日本市場的威潤科技2月營收則繳出雙升佳績。

台灣行車記錄器PAPAGO!大廠研勤科技2月合併營收為1850.1萬元，累計前2月營收為4222.7萬元，分別較去年同期減少41.57%與63.61%，研勤表示，主要受到疫情影響，中國暫緩開工、封城隔離，以及全球為防疫減少外出，使行車記錄器需求下滑，然而研勤積極轉型，衝刺Face8人臉辨識業務，以期降低產品週期成熟對集團營運的影響。

研勤進一步表示，在疫情爆發後，非接觸式生物辨識需求提升，Face8洽詢量也同步增加，研勤調整眼眉部位的細部辨識引擎，便於在無需拉下口罩的情況下也可精準辨識通過閘門，並可針對不同場景設計辨識數據，門鎖型辨識情境仍需全臉辨識，透過客製化搶攻市占率。

此外，根據行政院公告3月起擴大酒駕防制因應措施，推升酒後代駕需求，研勤也透過Face8深化與「台灣代駕」合作模式，強化代駕司機的身分驗證機制，避免冒充正牌代駕司機的情事發生，全面性的保護代駕使用者的人身財物安全。

展望2020年，研勤將持續轉型衝刺人臉辨識業務，擴大市場需求，防疫期間將針對大型人流場域如健身房、百貨商場等加強推廣力道，以期帶動集團營運重回成長。

衛星定位監控廠商威潤科技2月營收不受武漢肺炎疫情影響，營收淨額1965萬元，月增21.91%，較去年同期1340萬元增加46.71%，繳出雙升佳績。累計2020年前2月營收達3576萬元，較去年同期3479萬元增加2.8%。

威潤科技生產工廠在台灣，且公司自成立以來未耕耘中國市場，故目前整體生產及銷售幾乎未受此次疫情影響，反而有機會受惠部分轉單效益。威潤科技指出，不少中國衛星定位監控產品製造商受到疫情影響產能受困，公司已陸續接獲來自北美、日本的客戶詢問，其中包括市場成長潛力驚人、裝機數量大的入門型機種大型專案，可望陸續貢獻營收。

威潤科技表示，2月於重點市場北美、日本的營收續增，北美市場方面，威潤科技1、2月已出貨千台以上的4G衛星定位監控產品給北美有換機需求的大型客戶進行測試，目前收到的回饋均相當正面。隨著3G轉4G通信的換機潮逐漸發酵，帶動營收效益有望自下半年開始看到顯著的成長。

日本市場方面，威潤表示，2月除了認列日本第二大機車製造商ODM專案委託設計（NRE）營收外，威潤科技業務團隊也積極拜訪多家潛在客戶及現有客戶，爭取新訂單的合作機會。

威潤科技指出，包括車聯網通訊盒（Telematics Box, T-Box）產品、車載視訊（Video Telematics）解決方案等都是目前日本市場正在布局與推動的專案，預計下半年開始訂單的需求將更為明朗化，營運成長可期。（編輯：黃國倫）1090311