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保德信出售案 顧立雄表態不能賣給私募基金

最新更新：2020/03/11 17:46

（中央社記者劉姵呈台北11日電）保德信人壽規劃年底出售台灣子公司，金管會主委顧立雄今天首度表態，不排斥本土金控或其他壽險買下保德信，但私募基金因背後實質受益人不透明，金管會不會同意賣給私募基金。

在台30年的外商壽險公司保德信人壽，2月中旬證實正在研議台灣壽險業務的策略計畫，包含出售項目。

民進黨立委江永昌今天在立法院財政委員會上詢問，台灣保德信人壽撤台主要原因是否與國際會計準則IFRS 17有關，對此，金融監督管理委員會主委顧立雄表示，保德信退出台灣市場，是全球布局考量，且保德信僅有銷售保障型商品，與外傳的IFRS 17並無關係。

江永昌詢問，優質壽險公司要撤台，金管會有無慰留，顧立雄說，「有大力慰留」，但保德信出售是全球布局考量，要轉向新興市場，到人口紅利較高的國家。

對於保德信買家條件，顧立雄則說，保險局會審視買主對永續經營的承諾、經營能力、購買意願及條件，至於相關配套措施，現在比較不適合說明。

另外，在員工權益相關配套部分，保險局局長施瓊華說，保德信業務員全部都是僱傭制，未來會要求買家要符合勞基法規定。

顧立雄同時表示，不排斥本土金控或其他壽險買下保德信。

不過，韓國保德信人壽也因全球布局要退出韓國市場，先前傳出買家中有私募基金，顧立雄接受媒體訪問時首度公開表態，「不鼓勵私募基金買台灣保德信」。

顧立雄解釋，金融業是特許行業，賣給私募基金會違背股東持股透明行動方案的規劃；他說，「買家若是私募基金，我們不會同意」。

根據保德信官網資料顯示，截至2019年9月底，保德信人壽在台子公司總資產是新台幣1777億元，在21家壽險公司中排第16名，淨值約新台幣86億元，業務員總人數約700名。（編輯：林淑媛/楊凱翔）1090311

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