防疫情影響電力 台電採雙主控調度中心

（中央社記者蔡芃敏台北11日電）為了防範肺炎疫情影響電力，台電推出多項措施，包含雙主控中央調度中心，可同步運轉、互為備援。若疫情持續升溫，政府下達指令後，台電便會配合異地辦公。

台電表示，歷經SARS疫情後，體會到「異地備援」的重要性，為了防範後續因疫情、天然災害等造成供電問題，台電在2009年增設高雄中央調度中心，也是全世界第一套雙主控中央調度中心。

台電北、高中央調度中心從設備到人員編制都一樣，台電發言人徐造華說明，「猶如電腦雙核心，若一邊出問題，另一邊可即時、獨立承接所有電力調度工作」。兩地中央調度中心也都設有「行動調度中心」，如果有需要可移至行動調度中心辦公。

為了確保正常營運、穩定供電，台電已針對總管理處及各地方單位施行門禁管制，若訪客體溫超過攝氏37.5度就會謝絕進入，會議也改以視訊會議為主，在職訓練課程均暫時取消，避免大量人群聚集升高傳染風險。

徐造華表示，目前針對值班調度人員要求進入中心須戴口罩，每天都必須測量體溫，值班調度人員也有專屬通道或電梯，非運轉值班及維護人員嚴禁進入控制室。

若疫情持續升溫，政府下達指令後，台電便會配合異地辦公。徐造華說，以台電總管理處為例，各單位將分散1/3員工至其他地點，降低辦公室人群密度，預計約有超過700人陸續視疫情發展前往鄰近包括位於基隆路的台北市區營業處、羅斯福路四段的綜合研究所以及南港區的電力修護處等地。

核電廠則是嚴格管制人員出國，也採購設置紅外線熱像測溫儀，溫度過高者就會禁止進入電廠，人員進控制室前必須手部消毒並且配戴口罩。另外，也已擬定值班人員遭隔離時對策，各班不足人員先由非輪值人員代理，代理人數不足時則由五班制改為四班制、甚至三班制。（編輯：紀淑芳）1090311