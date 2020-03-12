疫情衝擊研華營運 營收獲利成長恐低於預期

（中央社記者吳家豪台北12日電）工業電腦廠研華受到武漢肺炎疫情影響，昆山廠產能仍在恢復中。市場預期，研華2020年合併營收與獲利成長率將分別年增11.7%、16.2%，但投顧法人認為營收與獲利成長率將在10%以內。

受大盤一度重挫逾500點影響，研華股價今天開低6元，盤中最低來到267元、跌幅約3.6%，成交量近1000張。

投顧法人表示，研華在中國大陸及台灣產能各占一半，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病）影響，昆山廠2月下旬復工僅40%，台灣提高產能20%因應。但受到昆山廠復工進度及物流影響，研華2月合併營收月減18.5%、年減9.5%至新台幣32.31億元；昆山廠目前產能利用率達82%，預期3月底可達90%。

研華預估2020年第1季合併營收將達新台幣109.5億元至112.5億元之間，約年減8.5%至11%；營業利益率將達11.5%至13.5%，均低於市場預期。

法人指出，研華對訂單情況樂觀，但擔心零組件短缺，要觀察4月情況會較明朗。市場預估研華2020年合併營收及獲利分別年增11.7%及16.2%，每股盈餘（EPS）約12.28元。但受到武漢肺炎影響，法人認為研華合併營收及獲利成長率將在10%以內。（編輯：郭萍英）1090312