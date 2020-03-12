返台投資分散產能 美喆台南新廠動土

（中央社記者潘智義台北12日電）石塑地板製造廠美喆國際董事長陳本源今天表示，為分散產能、擴大市場，並為下一階段發展奠定基礎，響應政府政策返台投資，在台南科技工業區投資設立石塑地磚生產線。

美喆國際今天舉行台南新廠動土典禮，由陳本源主持，邀請內政部部長徐國勇、台南市市長黃偉哲、投資台灣事務所營運長何坤松蒞臨見證。

陳本源指出，總投資約金額新台幣25億元，目標2021年第1季新廠產量產，打造集團營運新的成長營運引擎。

他表示，返台設廠的最大目的，就是要分散產能、擴大全球業務接單布局，早在數年前，美喆-KY已評估投資中國以外產能，2018年美中貿易戰開打後，高額的關稅及美中兩強角力帶來市場高度不確定性，更加堅定美喆分散產能的腳步和決心。

因此，綜合考量各項因素後，美喆-KY於2019年正式拍板返台投資。新冠肺炎疫情從年初蔓延至今，引發中國供應鏈恐一夕間斷鏈的風險，更凸顯分散產能已刻不容緩。

美喆規劃，台南新廠占地約7800坪，將興建地上兩層，面積約1萬3000坪的自動化廠房。2021年第1季落成啟用，台南新廠將移植美喆東莞石塑地板（SPC）廠的成功擴產經驗，並使用最新一代生產設備，可有效縮短台南新廠的學習曲線，快速發揮投資效益。

美喆表示，儘管台灣直接人力成本較中國大陸高，台南新廠規畫將使用最新生產設備，生產耗能少，可有效提升生產效率，有助於縮短台南新廠石塑地板產線學習曲線爬升所需的時間。

此外，美喆將透過產能規模化、設備自動化、產品規格簡單化策略，提高人均生產力及設備產能稼動率，可望在整體生產規模經濟展現下，提高美喆-KY全球業務競爭力，並挹注集團營運成長空間。

專業研究機構Regal Intelligence最新報告指出，全球石塑地磚市場的規模，將自2018年約192億美元，成長至2025年約469億美元，平均年複合成長率高達13.6%。

Regal Intelligence調查，各個地板類別中，石塑地磚市場成長最快，尤其近年快速崛起的石塑地磚，具有耐潮濕、耐溫差等優勢，加上產品具備良好的性價比優勢，近年來受到商用及家用市場的廣泛採用，已成為歐美國家地板市場的當紅產品。

美喆-KY強調，近兩年研發生產石塑地磚產品，提升生產自動化效益，並於2019年下半年完成旗下東莞美喆廠石塑地板產能擴增計畫，目前歐洲、中國及台灣石塑地磚接單已較去年同期成長，未來將強化拓展東南亞、美國等地區業務。

未來台南新廠量產後，美喆-KY將可搭配東莞廠調配產能及彈性接單，可望推升石塑地磚營收占比，進而優化產品銷售結構，並創造整體獲利。

展望2020年，美喆除持續投入片材塑膠地板（LVT）、石塑地磚（SPC）產品研發設計實力，並將採取分散產能、分散市場雙策略，深耕商用市場、拓展家用市場，保持整體營運成長動能；在自有品牌業務方面，將擴大布建經銷通路，並積極爭取異業合作機會，提高自有品牌於中國、台灣市場的能見度及市占率，創造品牌價值。（編輯：楊凱翔）1090312