更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎肆虐 MLB新球季開打至少延後兩週
運動

武漢肺炎肆虐 MLB新球季開打至少延後兩週

武漢肺炎疫情記者會外媒英文提問 手譯員即時翻譯被狂讚
生活

武漢肺炎疫情記者會外媒英文提問 手譯員即時翻譯被狂讚

搭飛機染疫風險高 陳時中：這2處最危險
生活

搭飛機染疫風險高 陳時中：這2處最危險

影片／嫌防疫小題大作 Rudy Gobert確診前曾故意摸遍麥克風
運動

影片／嫌防疫小題大作 Rudy Gobert確診前曾故意摸遍麥克風

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎延燒美國 指揮中心評估提升紐約等3州旅遊警示
首頁 / 證券

美食-KY營運調整 去年每股賺5.18元

最新更新：2020/03/13 11:57

（中央社記者江明晏台北13日電）美食-KY公布去年每股盈餘5.18元，為近5年低點，但強調去年第4季持續整頓門市體質、提列較多一次性費用，獲利能力持續改善，毛利率寫下同期新高。

旗下有85度C的美食-KY由於持續整頓門市體質、提列較多一次性費用，去年第4季歸屬母公司稅後淨利為1.62億元、每股盈餘0.9元，合計全年每股盈餘5.18元，為近5年低點。

美食-KY公布第4季財報，營收新台幣57.5億元，年減1.8%，營業毛利34.2億元，營業淨利4.56億元，獲利能力持續改善，不只毛利率寫下同期新高，營利率也達到6個季度來最佳水準，顯示2019年間品牌定價能力及產品結構的優化收到成效，門市營運效率穩步改善。

法人分析，儘管美食-KY去年第4季的稅後淨利偏低，僅1.62億元，其實是受到一次性的業外費用影響；攸關本業經營績效的營業淨利反而逆勢走高，達4個季度來的新高。

法人觀察，美食-KY去年持續整頓門店體質，雖認列較多一次性費用，但也換來營運體質的提升。

展望後續，美食-KY指出，今年中國餐飲產業面臨武漢肺炎疫情影響，短期間營收的不確定性預料將增加，體質健全、營運現金流穩定、自有資金充足的業者可望安然度過短期的衝擊。

美食-KY表示，今年前2個月合計營收較去年減少13.8%，為32.2億元；受疫情影響，中國各城市在2月期間，配合防疫措施，營業門市以及時數雙雙減少，致使營收較去年同期衰退33.3%。其他市場諸如台灣、美國、澳洲、香港等地影響顯較輕微，但也有少數商圈受到旅遊限制或消費氛圍的影響，人流短暫下滑，略為影響2月成長動能。（編輯：郭萍英）1090313

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報