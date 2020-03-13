美食-KY營運調整 去年每股賺5.18元

（中央社記者江明晏台北13日電）美食-KY公布去年每股盈餘5.18元，為近5年低點，但強調去年第4季持續整頓門市體質、提列較多一次性費用，獲利能力持續改善，毛利率寫下同期新高。

旗下有85度C的美食-KY由於持續整頓門市體質、提列較多一次性費用，去年第4季歸屬母公司稅後淨利為1.62億元、每股盈餘0.9元，合計全年每股盈餘5.18元，為近5年低點。

美食-KY公布第4季財報，營收新台幣57.5億元，年減1.8%，營業毛利34.2億元，營業淨利4.56億元，獲利能力持續改善，不只毛利率寫下同期新高，營利率也達到6個季度來最佳水準，顯示2019年間品牌定價能力及產品結構的優化收到成效，門市營運效率穩步改善。

法人分析，儘管美食-KY去年第4季的稅後淨利偏低，僅1.62億元，其實是受到一次性的業外費用影響；攸關本業經營績效的營業淨利反而逆勢走高，達4個季度來的新高。

法人觀察，美食-KY去年持續整頓門店體質，雖認列較多一次性費用，但也換來營運體質的提升。

展望後續，美食-KY指出，今年中國餐飲產業面臨武漢肺炎疫情影響，短期間營收的不確定性預料將增加，體質健全、營運現金流穩定、自有資金充足的業者可望安然度過短期的衝擊。

美食-KY表示，今年前2個月合計營收較去年減少13.8%，為32.2億元；受疫情影響，中國各城市在2月期間，配合防疫措施，營業門市以及時數雙雙減少，致使營收較去年同期衰退33.3%。其他市場諸如台灣、美國、澳洲、香港等地影響顯較輕微，但也有少數商圈受到旅遊限制或消費氛圍的影響，人流短暫下滑，略為影響2月成長動能。（編輯：郭萍英）1090313