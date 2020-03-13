去年賺近1個股本 六角：疫情干擾短空長多

（中央社記者江明晏台北13日電）六角國際公布去年每股稅後盈餘（EPS）9.7元創新高，擬配發現金股利8.5元，今年初受疫情干擾，但六角認為，中國手搖茶產業將面臨淘汰賽，對旗下品牌營運面將是短空長多。

六角2019年全年財報出爐，全年合併營收49.56億元、營業淨利6億元、稅後淨利3.81億元，分別較2018年成長28.52%、111.14%及128.48%，每股稅後盈餘（EPS）9.7元，主要受惠Chatime日出茶太全球展店效益及強勁的同店銷售成長，推升營收、獲利雙創歷史新高。

六角董事會今天同時通過2019年度盈餘分配案，將配發現金股利8.5元，以六角今天收盤價121.5元計算，現金殖利率約7%。

受疫情衝擊，餐飲、觀光需求疲軟，六角子公司杭州瑞里門市主要位於首當其衝的中國市場，於2月底才陸續復工，六角2月合併營收2.48億元，累計1至2月合併營收5.87億元，年減約16.03%。

六角表示，由於全球疫情增溫，故第一季營運表現仍須視全球疫情是否降溫而定，然而「Chatime日出茶太」今年展店速度並未停歇，第一季展店家數上看百家，擴張力道比往年同期強勁。

隨著第3、3季營運旺季來臨，六角表示，將挾每年「日出茶太」3成展店為基期的展店速度，全年維持年增雙位數的成長，營運動能成長無虞。（編輯：鄭雪文）1090313