觀光族群腿軟 王品美食-KY探歷史新低

（中央社記者江明晏台北17日電）台股重挫，觀光族群股價腿軟，王品、美食-KY分別跌破新台幣60、70元大關，下探歷史新低點。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，市場恐慌氣氛蔓延，美股道瓊指數暴跌2997點，創史上最大單日跌點，台股今天延續弱勢表現，早盤重挫逾300點，一度跌破9400點關卡，創波段新低，觀光族群下跌近5%。

王品、美食-KY分別跌破60、70元大關，早盤來到58.2、64.2元，均下探歷史新低價，觀光股王瓦城也跌破200元大關，盤中195元是西元2013年5月以來新低。

美食-KY近年來股價受到中國市場表現下滑，加上疫情衝擊夾殺，年初股價還有131.5元，目前跌幅已達50.4%，王品也由封關前的78.4元一路下跌，跌幅達25.76%，瓦城則是自274元一路跌破200元，跌幅達28.46%。

美食-KY表示，今年前2個月合計營收較去年減少13.8%，為32.2億元；受疫情影響，中國各城市在2月期間，配合防疫措施，營業門市以及時數雙雙減少，致使營收較去年同期衰退33.3%。其他市場諸如台灣、美國、澳洲、香港等地影響顯較輕微，但也有少數商圈受到旅遊限制或消費氛圍的影響，人流短暫下滑，略為影響2月成長動能。

王品2月自結營收為7.9億元，因今年春節連假落在1月，年減46.81%，而中國事業群營收僅剩0.2億元，年減逾96%，王品未來將順勢調整品牌與門店布局，台灣事業群還有7.7億元水準，2020年台灣展店目標預估至超過全台300店、創設1至2個新品牌。

瓦城累積前2月營收仍達8.53億元，創同期次高，台灣地區受惠開店效益營收達8.3億元，年增3.86%，則創歷史新高，持續展現成為集團營運成長動能，集團因應疫情推出外帶服務，單日就創造逾新台幣300萬元的業績。（編輯：林興盟）1090317