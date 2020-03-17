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武漢肺炎發威美股慘跌 亞股跌多漲少

最新更新：2020/03/17 19:23

（中央社香港17日綜合外電報導）武漢肺炎疫情引發的恐慌席捲全球，導致美國股市昨天出現30多年來最慘崩跌，道瓊指數暴跌近13%，亞洲股市今天跌多漲少。

各國政府和央行試圖以大規模刺激措施和降息來安撫市場的同時，也有越來越多國家下令鎖國防止疫情擴散，使得全球經濟幾乎停擺。

菲律賓宣布暫停股市、債市和外匯市場交易，直到進一步通知，成為第一個因武漢肺炎疫情而關閉金融市場的國家。

雪梨股市昨天暴跌9.7%，跌幅創歷史新高，今天勁揚5.83%。

東京股市今天走勢有如雲霄飛車，終場小漲0.06%。香港股市上漲0.87%。

曼谷股市下跌1.04%，上海股市下挫0.34%，雅加達股市重挫4.99%，首爾股市挫跌2.47%，台北股市下跌2.86%，新加坡股市下挫1.65%，孟買股市挫跌2.58%。

儘管紐西蘭宣布推出73億美元財政激勵方案，威靈頓股市仍下跌0.45%。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）說：「在各國政府採取激烈措施遏制2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）擴散之下，聯準會和其他國家央行祭出的嚴厲措施仍沒辦法安撫市場，投資人仍爭相逃離高風險資產市場。」（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1090317

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