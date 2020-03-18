中磊因應疫情2月靠台菲廠 陸廠產能3月底回復

（中央社記者潘智義台北18日電）電信寬頻設備廠中磊電子總經理王煒今天在線上法人說明會表示，因武漢肺炎疫情影響，2月靠台灣、菲律賓廠支撐，但中國所有產能在3月底可望回到以前正常水準。

王煒指出，營運受疫情影響程度比想像要好，雖然去年中國家用寬頻接取設備市場萎縮，營收下降，但這個市場的毛利較低，因此迎接5G及智慧物聯網時代來臨，中磊發揮系統整合的優勢，領先推出高附加價值應用，如智慧物聯網設備、商用網通設備、智慧能源、新世代小型基地台等解決方案，隨電信市占率持續提升。

他說，雖然疫情影響今年市場對5G的布局，但中磊相關產品比重不高，且因發酵時點應該落在明年，所以影響不大；且中磊已布局東南亞、東亞、拉美等光纖市場，以彌補中國市場萎縮。

因應疫情蔓延，他表示，視訊會議、員工在家上班，都帶動寬頻商機大幅提升，企業級網路產品需求增加，中國市場前4大客戶就掌握3家。

因應營運國際化趨勢，中磊加速全球布局，不僅因應客戶需求迅速擴增新產能，現在集團產能串聯蘇州、台灣、菲律賓等3地製造中心，服務全球電信客戶；同時加速拓展全球行銷版圖，深耕布局日本、東南亞、印度、拉丁美洲等市場，已見成效；在研發方面，持續強化集團軟實力，提供全球電信客戶在地技術支援。公司預期在新市場、新產能挹注下，整體營運成長可期。

中磊公布2019年全年合併營收新台幣318億元，受惠於電信直接銷售業務增溫，成功提升產品附加價值，全年合併毛利率16%，較2018年毛利率13.4%大幅提升。累計全年營業利益9.9億元；歸屬母公司稅後淨利10.3億元，較2018年成長28%。以加權平均股數約2.46億股計算，每股稅後盈餘（EPS）4.21元。

中磊董事會通過盈餘分派案，擬配發每股現金股利3元，股利政策維持高配發水準，將提交股東常會通過後實施。

在單季營運方面，中磊2019年第4季合併營收95.6億元，較第3季營收90.6億元增加6%。受惠於較佳的產品組合，單季毛利率14.8%，優於2018年同期的14%。合併營業利益2.4億元；歸屬母公司稅後淨利3.5億元，較第3季稅後淨利2.9億元，季成長21%。以加權平均股數約2.46億股計算，第4季每股稅後盈餘1.43元。（編輯：楊玫寧）1090318