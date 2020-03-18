宅經濟當道 數據分析軟體廠SAS攻遊戲商機

（中央社記者吳家豪台北18日電）數據分析軟體廠商SAS台灣總經理陳愷新今天說，去年在遊戲業增加4到5家新客戶，成為SAS台灣第3大獲利產業，預期武漢肺炎疫情將進一步帶動宅經濟需求。

陳愷新今天在線上記者會指出，SAS台灣營收已連續10年成長雙位數百分比（10%以上），平均年複合成長率達20%。

回顧去年SAS台灣主要營收領域，包含反洗錢反詐欺、客戶互動即時決策平台以及人工智慧（AI）平台基礎建設需求，其中營收核心的金融業及製造業成長22%；遊戲業因仰賴AI照顧客群的需求，以黑馬之姿躍升為SAS台灣的第3大獲利產業。

陳愷新指出，在製造業領域，SAS台灣去年跨足主機板與印刷電路板（PCB）等產業，在光學影像辨識方面協助客戶更精準校正，節省所需人力。在遊戲業，SAS台灣去年增加約4到5家新客戶，協助進行會員標記、會員流失預警等，預期武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病）疫情將帶動宅經濟需求。

陳愷新強調，AI的價值不僅在於演算法，而是優化決策與營運。能把分析結果快速變成行動方針的組織，才能取得領先優勢。SAS近期把眾多資料科學任務自動化，降低技術門檻，讓組織聚焦以AI解決核心業務問題。

展望下一波動能，陳愷新表示，SAS將聚焦「AI平民化」策略，在系列產品中增強自動化機器學習功能，並主推模型管理解決方案，簡化建立分析模型流程，以確保AI更容易導入及部署。（編輯：楊凱翔）1090318