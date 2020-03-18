更多編輯台推薦新聞：
特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩
國際

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩

電子圍籬助防疫 居家檢疫亂跑將收告警簡訊
生活

電子圍籬助防疫 居家檢疫亂跑將收告警簡訊

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看
生活

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看

好萊塢大咖確診武漢肺炎拍攝全停擺 美娛樂產業凜冬將至
娛樂

好萊塢大咖確診武漢肺炎拍攝全停擺 美娛樂產業凜冬將至

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
特派觀察／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們愛洗手就是不戴口罩
首頁 / 產經

宅經濟當道 數據分析軟體廠SAS攻遊戲商機

最新更新：2020/03/18 19:31

（中央社記者吳家豪台北18日電）數據分析軟體廠商SAS台灣總經理陳愷新今天說，去年在遊戲業增加4到5家新客戶，成為SAS台灣第3大獲利產業，預期武漢肺炎疫情將進一步帶動宅經濟需求。

陳愷新今天在線上記者會指出，SAS台灣營收已連續10年成長雙位數百分比（10%以上），平均年複合成長率達20%。

回顧去年SAS台灣主要營收領域，包含反洗錢反詐欺、客戶互動即時決策平台以及人工智慧（AI）平台基礎建設需求，其中營收核心的金融業及製造業成長22%；遊戲業因仰賴AI照顧客群的需求，以黑馬之姿躍升為SAS台灣的第3大獲利產業。

陳愷新指出，在製造業領域，SAS台灣去年跨足主機板與印刷電路板（PCB）等產業，在光學影像辨識方面協助客戶更精準校正，節省所需人力。在遊戲業，SAS台灣去年增加約4到5家新客戶，協助進行會員標記、會員流失預警等，預期武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病）疫情將帶動宅經濟需求。

陳愷新強調，AI的價值不僅在於演算法，而是優化決策與營運。能把分析結果快速變成行動方針的組織，才能取得領先優勢。SAS近期把眾多資料科學任務自動化，降低技術門檻，讓組織聚焦以AI解決核心業務問題。

展望下一波動能，陳愷新表示，SAS將聚焦「AI平民化」策略，在系列產品中增強自動化機器學習功能，並主推模型管理解決方案，簡化建立分析模型流程，以確保AI更容易導入及部署。（編輯：楊凱翔）1090318

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報