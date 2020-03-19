明泰科技：疫情增網路需求 加速5G帶動產業轉型

（中央社記者潘智義台北19日電）網通廠明泰科技董事長李中旺今天在線上法人說明會表示，隨著疫情升溫，網路需求更加殷切，加速5G帶動產業數位轉型。

李中旺指出，疫情加深對網路的依賴，凸顯5G的優勢，包括快速移動寬頻（eMBB）、廣大物聯網（mMTC）、低延遲（URLLC）的3大特點，不但可滿足網路需求大增時的情境，更是提供產業數位轉型的工具，並將成為台灣資通訊產業再次起飛的驅動力。

他說，明泰在2019年投入先進技術研發已有成果，推出400G高速資料中心等級乙太網路交換器、支援90瓦高功率（PoE++）交換器，以及2.5G企業級乙太網路交換器；除新一代Wi-Fi 6企業級無線AP及家用路由器量產出貨，32埠400G高速資料中心交換器已出貨，64埠400G產品也會做，2020年底至2021年初會大量出貨。

明泰科技總經理林裕欽表示，因武漢肺炎疫情影響，上游零組件供應商產出不足，受限人力原料，加上媒體報導引發上游零組件漲價效應，確實影響第1季對客戶交貨，但3月狀況改善，將逐步回升。

明泰指出，5G可依照不同的應用，制訂安全規格及調整網路配置，包含智慧工廠、智慧能源管理以及5G邊緣運算設備等，更可滲透到各行各業，發展出各種垂直服務及產業互聯網的應用。全力響應國家科技與經濟政策，提供企業5G專網與實現智慧物聯網（AIoT）的運行，串起產業垂直應用，迎接5G藍海。

另外，明泰併購策略夥伴仲琦，增加Cable產品線，完成最後一哩固網布建方案的拼圖；包括毫米波（77GHz、79GHz）車用智慧雷達，結合環景影像系統（AVM），已進入大型商用車測試階段，大幅提升感測精準度與行車安全。

結合人工智慧的數位安全監控系統，明泰提供智慧影像分析（IVA）各種應用，迎接全球各行各業進入數位轉型的關鍵時刻。隨著各類網通技術包含5G、Wi-Fi 6等往10Gbps速度演進，以及智慧物聯帶動產業數位升級。

明泰統計，2019年第4季稅後淨利新台幣0.66億元，較第3季0.88億元減少25%，每股稅後盈餘0.12元。2019年全年稅後淨利2.39億元，每股稅後盈餘0.44元。（編輯：楊玫寧）1090319