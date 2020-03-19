央行降息1碼 專家估衝擊銀行業利息收入137億

（中央社記者劉姵呈、吳佳蓉台北19日電）武漢肺炎疫情大流行，全球央行紛紛降息救市，台灣央行今天也大動作宣布降息1碼。專家預估，將影響整體銀行業利息收入約新台幣137億，衝擊銀行業獲利約3.8%。

中央銀行今年第1季理監事會會議結果出爐，由於武漢肺炎對全球經濟的衝擊遠超預期，央行大動作降息1碼（0.25個百分點），重貼現率來到1.125%，創下歷史新低，突破前央行總裁彭淮南時期、金融海嘯的最低紀錄。

台灣金融研訓院研究所所長林士傑向中央社記者表示，央行降息1碼，預估銀行放款利率將調降15個基本點（約為0.15%）、存款利率調降10個基本點（約為0.10%），淨利差（NIM）將減少5個基本點（約為0.05%），存放款平均利差預估有1.27%。

林士傑指出，以今年1月底國銀放款總額26.15兆及放款年增率平均5%計算，這次降息影響整體銀行業利息收入約137億元；若以金管會公布去年國銀總獲利3607億元來計算，受影響的程度約為3.8%左右。

不具名的大型民營銀行財務長表示，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，美國這一波降息來得又急又快，加上台灣央行這次也降息1碼，放款利率反映的速度會比存款利率還快，且將造成淨利息收入減少，若以一個會計年度來看，預估個別銀行的平均衝擊約有6億元。

另一名行庫高層也說，降息本身有利於減輕負擔、降低資金取得成本，增加市場流動性，加上央行必須展現其政策態度，宣示刺激、支持經濟發展的決心，決議降息1碼，「普遍還在市場預期範圍內」。

一名公股銀行高層則認為，降息對銀行來說「絕對不是好消息」，尤其如今利率已這麼微薄，銀行賺錢就是賺利差，如今淨利差剩不到1%，扣除成本，獲利一定受到衝擊。（編輯：林孟汝）1090319