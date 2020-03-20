武漢肺炎衝擊中鋼5月內銷盤價降 2月虧損縮減

（中央社記者潘智義台北20日電）中鋼公司今天召開5月內銷鋼品盤價會議，為兼顧市場信心及提升出口競爭力，並反應下游流通市況，決定5月內銷鋼品盤價除電磁鋼捲不調，其他各產品每公噸調降新台幣300元。

中鋼表示，近期武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）炎疫情延燒全球，各國政府紛紛推出貨幣寬鬆、財政擴張及企業減稅紓困等措施，預期可緩解疫情所帶來短期負面影響；考量下游客戶銷售鋼品受疫情波及，決定調降盤價，例如現階段鋼品外銷馬來西亞，就可能遇到客戶以疫情為由，希望降價的情況，再加上疫情造成近來油價持續重挫，直到今天才有明顯反彈，沙烏地阿拉伯低價促銷，美國頁岩油開採成本偏高，連帶不願採購生產用鋼管，都是明顯實例。

中鋼為響應政府紓困企業及振興經濟方案，成立「產業關懷小組」，以主動了解並提供客戶各面向需求。。寶鋼4月盤價小幅調整，而鞍鋼等則採取平盤，顯見穩市為目前鋼市主流。

中鋼5月內銷鋼品盤價適度調整，除電磁鋼捲價格不動，其他產品包括熱軋鋼板、熱軋軋延料、熱軋一般料（含API）、冷軋一般料、熱浸鍍鋅鋼捲建材、烤漆料平均每公噸調降新台幣300元。

中鋼今天公布，2月合併營收新台幣260.61億元，較1月的241.03億元成長8%，2月稅前虧損7.94億元，較1月的虧損12.62億元縮小37%。1至2月合併營收501.64億元，較去年同期的632.9億元減少21%。今年1至2月稅前虧損20.57億元，較去年同期稅前淨利34.52億元減少160%。

中鋼3月狀況可望較2月改善，4月調高盤價，所以業績可望較3月改善。

中鋼統計，2月碳鋼銷售量為95萬2499公噸，內銷比率為69%；今年1至2月累計碳鋼銷售量為176萬4487公噸，內銷比率為69%。（編輯：蘇志宗）1090320