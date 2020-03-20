何家全面退出永豐金董事會 首位金控女董座呼聲高

永豐金控5月將進行改選，20日晚間公告董事候選人提名名單，具有何家家族色彩的董事全數退出，新任候選人由中經院院長陳思寬（圖）出線。（圖取自陳思寬個人網頁www.ib.ntu.edu.tw/shikuan）

（中央社記者吳佳蓉、潘姿羽台北20日電）永豐金控5月將進行改選，今晚公告董事候選人提名名單，具有何家家族色彩的董事全數退出，新任候選人由中經院院長陳思寬出線，可望成為國內首個女性金控董事長。

永豐金今天公告第7屆董事候選人提名名單，包含4位董事、3位獨董；令市場震撼的是，名單上不見永豐金控董事長翁文祺，永豐金董事暨永豐餘控股董事長何奕達、永豐銀董事長陳嘉賢、永豐金顧問邱正雄也都不在名單之列，具有何壽川家色彩背景的董事全數退出。

在一般董事候選人部分，赫然出現中華經濟研究院院長陳思寬，她以女性董事及專精總體經濟、貨幣政策出任，據了解，她可望出線成為國內首位女性金控董事，另外3位董事為朱士廷、曹為實及葉奇鑫。

在3位獨董方面，除薛琦、許建基等2位老面孔，還有一位新任的候選人東吳大學校長潘維大。

現任中經院院長的陳思寬，專長為國際經濟學、總體經濟學及國際金融，最高學歷為美國耶魯大學經濟學博士；她也是央行第20屆理事會15位理事中，5位新任理事之一，今年1月27日起上任。

陳思寬對於金融圈也不陌生，經歷涵蓋兆豐金融控股公司董事、台灣證券交易所董事、星展（臺灣）商業銀行獨立董事等。（編輯：鄭雪文）1090320