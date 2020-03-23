南電無畏疫情ABF持續滿載 第2季看季增雙位數

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）無畏武漢肺炎疫情，IC載板大廠南電網通ABF載板產線持續滿載，法人預估南電第2季業績可望季增兩位數百分點。

儘管武漢肺炎疫情在歐美蔓延，本土法人報告指出，南電網通ABF載板產線持續滿載，加上中國大陸物流問題可望緩解，預估南電第2季業績可望季增兩位數百分點。

此外，南電也獲得美系晶片大廠高速運算晶片載板訂單，產品可望在下半年生產，ABF載板供應可能持續吃緊。

觀察中國武漢肺炎疫情對南電中國大陸據點影響，本土法人指出，南電昆山廠持續運作，維持約75%人力，昆山廠內由中國大陸供應的原材料，還有1個月庫存，中國大陸以外的原料供應，還有2個月安全庫存，疫情對昆山廠生產影響有限。

法人指出，南電昆山廠主要生產印刷電路板和部分BT載板，其中印刷電路板主要應用在車用和遊戲機等消費性電子，預估目前昆山廠人力可因應第1季訂單。

展望今年營運，法人預估南電今年業績可望較去年成長10%以上，有機會創6年來高點，每股純益看超過1.7元，獲利目標創6年高點。展望今年資本支出，預估規模約新台幣70億元到80億元。（編輯：張均懋）1090323