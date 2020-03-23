德律擬買回1萬張庫藏股 股價一度漲逾3%

（中央社記者張建中新竹23日電）檢測設備廠德律今天起將大舉買回1萬張庫藏股，這是德律18年多來首度實施庫藏股，預計買回庫藏股規模也創下歷史新高紀錄，激勵股價一度強漲逾3%。

德律去年因客戶擴產謹慎，影響業績滑落，不過，稅後淨利仍維持新台幣9.38億元水準，每股純益3.97元，每股擬配發3.3元現金股息，若以20日收盤價41.8元計，殖利率達7.89%。

隨著武漢肺炎疫情蔓延，市場恐慌氣氛升溫，國際股市動盪，德律3月來股價自51元快速滑落，一度達38.6元，大跌12.4元，跌幅達24.3%，並創2年多來新低。

德律決議今天起至5月22日，將買回1萬張庫藏股，買回區間價格29.3至74.9元，維護公司信用及股東權益，這是德律長達18年多來首度實施庫藏股。

德律今天在市場買盤積極湧入下，股價表現強勁，盤中一度達43.2元，漲1.8元，漲幅約3.35%。

自動化設備廠廣運也計劃自今天起至5月22日，買回2000張庫藏股，買回區間價格10至20元，只是廣運今天股價表現相對疲弱，一度重挫跌停，達12.4元，跌1.35元，跌幅9.81%。（編輯：張均懋）1090323