更多編輯台推薦新聞：
美國紐約等8州先後祭禁令防疫情擴散 全國逾一億人禁足在家
國際

美國紐約等8州先後祭禁令防疫情擴散 全國逾一億人禁足在家

武漢肺炎隔離檢疫可領每日千元補償 即日起受理申請
生活

武漢肺炎隔離檢疫可領每日千元補償 即日起受理申請

國際奧會：東京奧運不會取消 延期是可能選項
運動

國際奧會：東京奧運不會取消 延期是可能選項

武漢肺炎／世界知名男高音多明哥自爆確診
文化

武漢肺炎／世界知名男高音多明哥自爆確診

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎戕害體壇 NBA球員失嗅覺 奧運金牌泳將走路也累
首頁 / 證券

德律擬買回1萬張庫藏股 股價一度漲逾3%

最新更新：2020/03/23 13:09

（中央社記者張建中新竹23日電）檢測設備廠德律今天起將大舉買回1萬張庫藏股，這是德律18年多來首度實施庫藏股，預計買回庫藏股規模也創下歷史新高紀錄，激勵股價一度強漲逾3%。

德律去年因客戶擴產謹慎，影響業績滑落，不過，稅後淨利仍維持新台幣9.38億元水準，每股純益3.97元，每股擬配發3.3元現金股息，若以20日收盤價41.8元計，殖利率達7.89%。

隨著武漢肺炎疫情蔓延，市場恐慌氣氛升溫，國際股市動盪，德律3月來股價自51元快速滑落，一度達38.6元，大跌12.4元，跌幅達24.3%，並創2年多來新低。

德律決議今天起至5月22日，將買回1萬張庫藏股，買回區間價格29.3至74.9元，維護公司信用及股東權益，這是德律長達18年多來首度實施庫藏股。

德律今天在市場買盤積極湧入下，股價表現強勁，盤中一度達43.2元，漲1.8元，漲幅約3.35%。

自動化設備廠廣運也計劃自今天起至5月22日，買回2000張庫藏股，買回區間價格10至20元，只是廣運今天股價表現相對疲弱，一度重挫跌停，達12.4元，跌1.35元，跌幅9.81%。（編輯：張均懋）1090323

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報