微軟擴大產學合作 估一年培育200名AI技術人才

（中央社記者吳家豪台北23日電）台灣微軟與中華大學今天宣布深化合作，共同成立全台首間產業應用導向的人工智慧（AI）創能學院，深入教授AI技術暨實作課程，開辦第一年預計培育超過200名AI技術應用人才。

人工智慧創能學院將導入微軟公有雲Azure AI平台，提供例如辨識、語音和語言的研究成果，經由Azure Lab Service的遠端教學及實驗室服務開辦的各項前瞻技術應用課程，打造雲端實驗室。在疫情期間，師生也能進行遠距共學。

台灣微軟公共業務事業群總經理潘先國表示，繼2年前台灣微軟攜手中華大學共同打造「AI+體驗中心」之後，這次深化合作共辦產業應用導向的人工智慧創能學院，首次將微軟技術專家顧問團隊結合正式課程，透過Azure Lab Service的遠端教學及實驗室服務，幫助中華大學開設如微軟雲端物聯網、人工智慧與機器學習、大數據視覺等課程。

中華大學副校長兼研發長游坤明指出，中華大學攜手微軟打造的產業應用導向人工智慧創能學院以2018年成立的AI+體驗中心為基礎，目前已開設33門跨領域AI課程。例如資電學院有AI能力培養與圖形辨識課程，管理學院有智慧零售和大數據課程，建築與設計學院則有智慧建築與無損檢測課程。

游坤明說，即使是過去認為與科技較為無關的人文社會以及觀光學院，也設有例如外文對話練習、對話機器人語料平台建置等相關課程。（編輯：蘇志宗）1090323