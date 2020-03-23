因應疫情找財源 陳冲建議：可發行巨災債券

（中央社記者吳佳蓉台北23日電）因應武漢肺炎疫情，新世代金融基金會董事長陳冲建議，政府紓困財源主要靠舉債，建議除此外可發行「巨災債券」，以高利吸引投資人，帶來紓困資金，同時也分散疫情風險，一舉三得。

前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲，以「防疫趁勢作莊 投資避險兩相宜」為題撰文，並於今天透過新世代金融基金會發文投書媒體。

陳冲表示，巨災債券（Catastrophe Bond）是金融商品，也是保險商品，對勇於冒險的投資人而言，更是射倖（靠運氣或機率）商品；運作方式為針對特定巨災出資購買債券，利息較市場稍高，如巨災未發生，投資人獲取利潤，但如巨災發生且符合條件，債券金額就歸救災之用。

舉例來說，2017年6月世界銀行（World Bank）發行了3.2億美元的巨災債券，當時已滿足動用條件，也就是重大疾病通報世界衛生組織（WHO）起12周、有一國以上因疾病死亡逾20人、總罹難人數超過250人。

陳冲指出，因此，其中9500萬美元全部分配受災國，另外2.25億美元中的83.37%歸還持券人，餘款則亦充醫療用途。其中2.25億美元債券部分，固定利息較低，但損失發生時，僅會損失票面價值的16.67%；9500萬美元部分，固定利息較高，損失發生時本金全數損失。

陳冲表示，這種以債券發行因應天然災難風險的作法，台灣早有經驗，921大震後，政府修正保險法第138之1條，提供政策性住宅地震保險法源，設立住宅地震保險基金，推動地震險共保制度。

陳冲指出，中央再保公司於2003年成功發行1億美元的地震巨災債券，不僅穩定國內承保能量，抑制國際再保費用抬價，最重要的是提升台灣國際形象與知名度，建立日後發行模式。

陳冲認為，行政院為因應疫情，編列了新台幣600億元特別預算，財源上除舉債外欠缺實質來源，應趁目前金融市場超低利率及貨幣寬鬆時機，發行巨災債券或許可以一舉三得，發行高利息吸引投資人，政府獲救災紓困資金來源，也可分散疫情等風險。

陳冲表示，長期來看，台灣地處環太平洋地震帶及亞熱帶，經常發生地震、風災、水災、病毒及複合型災害等天然災害，未來應可將發行巨災債券制度化，避免政府財政上的負擔。（編輯：楊凱翔）1090323