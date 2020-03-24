逐筆交易當沖量大減 法人：限空令讓投機客卻步

（中央社記者潘智義台北24日電）台股盤中逐筆交易昨天上路，成交量降至新台幣1539.63億元，當沖張數大減29.25%。法人認為，影響成交量的原因很多，除了對交易新制觀望外，限空令也讓投機客卻步。

台股盤中逐筆交易昨天正式上路後，投資人下單隨到隨撮，成交速度加快，但成交金額降至1539.63億元；市場研判因投資人觀望，不但當沖量縮，市場整體成交量也同步減少。

依台灣證券交易所資料顯示，3月23日當沖交易量為119萬1280張，較3月20日的168萬3826張減少29.25%；但3月23日當沖成交量占整體股市比重仍達28.58%，較3月20日的26.02%還高。

證交所指出，昨天成交量大減，除可能有投資人對新制不熟的因素存在，但也不能排除武漢肺炎疫情蔓延，國際股市重挫，台股連動，投資人擔心無法掌握情勢，因而退場觀望的可能；但當沖量大減，當沖比重卻仍維持近3成，當沖受新制的影響程度仍有待觀察。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台股昨天量縮應該與限空令有關，平盤下不得放空，讓投機客卻步，加上盤中逐筆交易，投資人下單隨到隨即撮合，搭配3.5%的熔斷機制，有不少股票都碰到3.5%暫停交易2分鐘，這些因素都會使成交量減少。

陳奕光直言，台股近來連續重挫，留在股市交易的投資人已經減少，即便證券自營商也面臨月操作績效的熔斷機制，被迫停權；沒退場的投資人恐怕只有壽險資金、政府基金有實力交易。

他認為，台股大跌之際成交量2000多億元，大漲時才1000多億元，造成指數不斷探底，預期清明節前呈現8500點至9600點大區間震盪；節後若是疫情緩和或研發出特效藥，台股有機會再向上挑戰。（編輯：張良知）1090324