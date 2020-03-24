工業局推離家警報系統 降低檢疫負擔

（中央社記者吳柏緯台北24日電）武漢肺炎疫情持續升溫，居家檢疫人數也持續增加。為降低地方政府人力負擔並利用科技防疫，經濟部與產業界合作推動離家警報系統。該系統目前將於近日導入雲林及屏東，並已獲新加坡採購。

為防堵武漢肺炎疫情，3月19日起，所有入境台灣的民眾，一律須居家檢疫14天。各縣市居家檢疫人數因此急遽攀升，部分縣市甚至突破5000人，對於地方政府的人力配置是很大的挑戰。

為了協助地方政府落實民眾居家檢疫管理，經濟部、地方政府與產業界合作推出「智慧離家警報器」，以智慧科技防疫。近日將在雲林縣、屏東縣率先導入使用。

經濟部工業局指出，智慧時尚公司研發的「智慧離家警報器」原先是應用在預防失智長者與學童走失，為提升地方政府居家檢疫治理能量，衍生應用於防疫。這套系統可以克服現行防疫手機GPS水平飄移導致誤報受檢人外出，避免村里長白跑一趟，同時受檢人在大樓上下移動也可以被偵測。

工業局進一步說明，離家警報器安裝的流程與現行手機監控一樣，村里幹事只要在居家門口將設備交給受檢者，由受檢者將感測器在家中插電，並佩戴具備動作感測裝置，整套設備安裝只要5到10分鐘，受檢人若超過2分鐘沒配戴也會發出警報。

工業局指出，除了將於雲林、屏東率先導入，後續將持續推薦至中央流行疫情指揮中心與各縣市政府，提升居家防疫治理效率，讓民眾安心有感。這套系統也已獲得新加坡等國採購。（編輯：張均懋）1090324