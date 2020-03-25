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外資轉賣超台股 連2日買超台積電

最新更新：2020/03/25 17:11

（中央社記者張建中台北25日電）台股今天在傳統產業、電子與金融類股全面走揚下，延續強勁反彈走勢，加權指數終場收漲359點，突破9600點關卡。外資雖再度賣超台股，不過，持續買超台積電。

外資及陸資於24日買超台股新台幣52.58億元後，今天又轉買為賣，賣超新台幣22.94億元；自營商賣超21.4億元，投信買超13.28億元，三大法人合計賣超31.06億元。

據台灣證券交易所統計，外資今天買超前10大個股除有華航與長榮航兩大航空公司，還有面板廠彩晶與群創。

晶圓代工廠台積電雖有外資預期可能面臨蘋果（Apple）砍單，第2季5奈米產能利用率將不如預期，不過，外資今天持續買超台積電1萬1870張，居買超第3大，連續2個交易日買超。

法人認為，台積電短期營運雖可能面臨武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情干擾，不過，台積電仍可保持製程技術領先優勢，是吸引外資買超的主要誘因。

外資前10大賣超個股仍以金融股占大宗，有中信金、元大金、玉山金、合庫金與第一金。法人認為，應與全球掀起新一波降息風潮有關。（編輯：楊玫寧）1090325

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