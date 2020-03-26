股災衝擊券商 顧立雄：密切關注投資自營部位

（中央社記者劉姵呈台北26日電）疫情衝擊股市，中小型券商因權證交易避險不及發生虧損，金管會主委顧立雄今天表示，市場波動大，券商投資自營部位「很難論」，未實現損益就會受影響，會密切關注。

華南金控旗下子公司華南永昌證券24日發布重訊表示，因3月12日股市大跌，權證交易避險操作不及，導致虧損達公司淨值3%；截至23日止，估計損失達新台幣34.13億元。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天上午赴立法院財委會就「我國金融業受嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）之影響與因應」進行專題報告，並備質詢，針對股災衝擊券商，他會前接受媒體訪問時表示，近期市場波動大，券商投資自營部位「很難論」，在未實現損益上面會有影響，不過過幾天又會漲回來，金管會會密切關注。

不過，顧立雄強調，最近券商在經紀手續費收入都還不錯，因為台股日均成交量滿高的。他說，逐筆交易實施後，市場原本有些擔心，但現在看起來整體狀況還不錯，首日上路後集中市場的成交量有1500億元，後來攀升至1800億元，成交量都沒受傷，投資部位會再密切關注。

顧立雄也說，會請證交所來作專案查核，華南永昌證相關避險措施是否符合內控，有無違反相關管理法規，等了解整個風控狀況，會再提出報告。（編輯：黃國倫）1090326