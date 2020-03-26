旅宿業困境求轉型 酒店式公寓意外崛起

（中央社記者潘羿菁台北26日電）武漢肺炎衝擊旅宿業，為節省人力，酒店式公寓意外崛起，新美齊集團順勢推出酒店式公寓經營管理整套輸出服務。新美齊指出，近期接獲不少開發商與旅宿業轉型，希望度過低潮。

新美齊旗下的酒店式公寓，住房率高達9成，看好未來成長性，正在積極尋覓新據點，已經啟動投資評估計畫，拓點範圍聚焦台北市、臨近捷運站精華地段，力拚擴大版圖。

去年受到陸客銳減、香港反送中影響，已經讓旅宿住房率下降，今年又遭逢武漢肺炎疫情衝擊，重創飯店業，不少開發商與旅宿業開始尋覓轉型，將目光轉向酒店式公寓。

新美齊分析，酒店式公寓與旅館最大成本差異，在於人事費用。酒店式公寓平均每房花費人力約0.2至0.6人；飯店依據等級高低，平均每房花費1.6至3人，這是飯店業尋求轉型為酒店式公寓最大誘因。

不過酒店式公寓的經營管理與飯店領域有所差異，新美齊舉例，酒店式公寓的客群，多半會有烹飪需求，經營管理者必須幫客人代購食材，甚至是日用品等。

另外，酒店式公寓客群以白領階級、駐地人員為主，辦公空間彈性化，如何提供辦公環境也是一門學問，這些都是一般飯店相對陌生服務領域。

新美齊坦言，集團本來規劃今年初針對經營管理經驗整套輸出服務，受到武漢肺炎疫情影響，已經接獲建商與旅館業者主動詢問，以北部地區業者居多。（編輯：林淑媛）1090326