和大啟動買回庫藏股 擬買回6000張

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）汽車傳動系統製造廠和大今天舉行臨時董事會，決議啟動買回公司股票機制，買回期間為3月27日到5月26日，買回價格區間落在新台幣60元到90元，預計買回6000張。

和大指出，因應近期全球股市因受武漢肺炎疫情影響，投資人信心重創，為維護公司信用及股東權益，決議啟動買回公司股票機制，買回股份將予以註銷。若股價低於區間價格下限，將繼續買回。

展望今年市況，和大指出，全球車市普遍深受武漢肺炎疫情影響，不過多年來和大深耕電動車廠減速機構技術，能量已從傳統燃油車款轉型綠能車款，和大在此波疫情影響衝擊相對較小，今年隨著美國及歐洲、中國大陸等電動車客戶拉貨提升帶動下，業績逐月回穩，有信心在短期營收回復過往水準。

法人預估，和大今年有機會再次重回2018年新台幣70億以上水準。

在產能擴增部分，和大嘉義新廠興建規劃建置10條智能產線，連同目前嘉義廠陸續建置高階設備，預估今年第2季之後，嘉義廠區將成為和大在台單一最大的生產基地。

和大集團去年受整體大環境及中美關稅衝擊的影響，整體表現不如預期。去年全年合併營收59.68億元，年減16.56%，去年稅後淨利6.49億元，較前年減少47.5%，去年每股稅後純益2.55元，低於前年EPS 4.85元。法人指出，和大去年獲利是6年來低點。（編輯：鄭雪文）1090326