投資台灣3大案再添4夥伴 總金額達9252億元

（中央社記者吳柏緯台北26日電）投資台灣再添4名新夥伴。經濟部通過東碩資訊、晟銘電子、鉅明公司及輝庭企業的投資投資案件，總金額超過新台幣34億元。目前投資台灣3大方案吸引投資總金額已達9252億元。

投資台灣事務所今天通過4家企業的投資案，金額超過新台幣34億元。經濟部表示，截至目前為止，「台商回台投資方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」與「中小企業加速投資行動方案」等投資台灣3大方案，已經帶動410家企業投資，金額達9252億元，預估創造7萬6906個就業機會，後續尚有66家企業排隊待審。

Intel指定供應商東碩資訊，因應煙硝未散的美中貿易戰，決定擴大台灣生產、開發比重，以分散僅以中國昆山為生產據點的風險。將投資逾7億元在新北汐止建立新生產基地，設置智慧化產線主打銷美及未來新產品，以建立兩岸分工架構，取得更多市場利基，可創造166個工作機會。

晟銘電子供應全球電腦機殼及手機零組件，先後至廣東東莞與浙江寧波設廠逾20年，可說是國內製造業中較早「登陸」台商之一。為了確保競爭優勢，滿足客戶多元化需求，擬回台設置生產基地，預計將在北部新建廠房，針對伺服器機殼產品導入高度自動化加工製程，提升差異化競爭優勢，使台灣成為全球營運軸心，預估將可創造約百餘人的工作機會。

專業高爾夫球頭製造商鉅明，為了因應客戶轉單需求，加速投資擴廠，將投資逾8億元在高雄市和發產業園區新建智慧化廠房，設立不鏽鋼與鈦合金一條龍生產線，開發醫療器材、航太等領域的高品質五金鑄件成品，將自有品牌拓及全球，持續站穩全球前4大高爾夫球桿專業地位，可為大高雄帶來410個就業機會。

輝庭企業是台灣唯一擁有完整生產線的居家收納用品專業製造商，以MIT高品質橫掃全球6大洲100多國。由於美中貿易紛爭，也為居家用品業帶來轉單商機，輝庭企業為了提升競爭力獲取更多訂單，計畫斥資9億元在彰濱工業區擴建原線西廠房，並在鹿港區新建自動化加工廠，導入更多智慧化金屬加工機台，強化一貫化製程能力與創新研發核心量能，可為彰化地區新增126個就業機會。（編輯：楊凱翔）1090326