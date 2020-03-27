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金可下半年營收有望正成長 歐系外資評優於大盤

最新更新：2020/03/27 12:09

（中央社記者吳家豪台北27日電）歐系外資認為，隨著中國需求復甦，隱形眼鏡廠金可-KY今年下半年營收將轉為正成長、年增7%，維持優於大盤評等；但為反映上半年動能偏弱，目標價下修至200元。

金可股價今天開高2.5元，盤中最高來到142元、漲幅約3.65%。

歐系外資發布研究報告指出，金可去年第4季每股盈餘新台幣4.46元，優於市場預期，主要因為營收規模放大、在日本及歐洲的品牌事業穩定放量，雖然毛利率因此季減5.1個百分點至50.4%，但受惠營業費用需求有限，去年第4季營業利益率仍超越預期。

歐系外資認為，金可今年第1季受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情更大衝擊，單季營收恐低於去年同期。由於中國需求正在復甦，金可第2季營收有望反彈，預期下半年營收將年增7%、營業利益率將回到20%的正常水準，看好2020年全年營收將成長1%，重申「優於大盤」投資評等。

考量上半年營收動能偏弱、歐洲品牌事業復甦較慢，歐系外資將金可2020年、2021年每股盈餘預估值下調25.3%、11.3%至12.1元、16.6元，目標價從265元調降至200元。（編輯：張均懋）1090327

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