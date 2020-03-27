雲端發票獎項加碼 電子載具比率突破2成

（中央社記者劉姵呈台北27日電）財政部統計，近5年電子發票成長至75億張，今年使用載具比率也從8.6%攀升至21.9%。官員分析，主要是近年積極推動多元化電子發票載具及雲端發票加碼獎項，皆有助於提高民眾使用意願。

財政部表示，根據2014年至2019年消費通路電子發票資料，電子發票張數有逐年遞增趨勢，去年為75億張，相較2014年增加31億張，增幅達7成2，其中使用載具儲存電子發票比率由8.6%攀升至21.9%。另外觀察同期間消費金額，也從2014年的1.7兆元，成長至2019年的5.5兆元。

若以縣市別來看，去年以台北市、新北市張數居前2名，分別為16.7億、12.2億張，比重約占4成，各較2014年增1.0、0.5倍；另使用電子發票載具比率以台北市37.7%居冠，連江縣33.0%次之。其中，近5年增幅最大為台北市，增加約18.7個百分點。

官員表示，主要是因為近年積極推動多元化電子發票載具，如手機條碼、悠遊卡、信用卡，另為鼓勵民眾多使用載具儲存電子發票，減少列印紙本發票，財政部針對雲端發票增設2000元與百萬元專屬獎項，去年9至10月期更加碼增加500元專屬獎，再加上統一發票兌獎App自動兌獎功能，皆有助於提高民眾使用載具儲存發票意願。（編輯：張均懋）1090327