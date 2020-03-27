大眾運輸人擠人感染風險高 3月機車銷售續旺

（中央社記者韓婷婷台北27日電）武漢肺炎疫情延燒，民眾避免使用大眾運輸系統，不少公車族、捷運族轉為機車族，加上汰舊換新補助政策推動，業者表示，3月銷售續旺，可望逆勢成長。

機車業者表示，疫情持續延燒，消費者為了避免使用大眾運輸系統，加上近期油價接連調降，逆勢帶動了機車市場的蓬勃買氣。

根據車廠統計，2月機車總掛牌數已呈現逆勢成長的態勢，約6.5萬輛，月增逾4成。市場龍頭依舊是光陽機車，市占 31.5%；電動機車龍頭Gogoro月增率更高達313%，市占率從1月的3.2%大幅拉升至9.3%。

睿能創意（Gogoro）行銷總監陳彥揚表示，目前看來3月市占率將持續成長，有機會突破雙位數來到12%至13%水準，動能相當強勁。他分析主要是受到疫情影響，民眾選擇個人交通工具的意願增加，再加上政府補助老舊機車汰換的政策推動，各縣市購車補助辦法陸續公告。

三陽工業表示，因七期環保機車補助增加，旗下SYM機車銷售大增，已推升2月掛牌數，累計前2月掛牌數比去年同期增加近5000輛，市占率從23.18%上升至28.47%，預期在新車款及政策補助帶動下，3月銷售續旺。

光陽工業指出，疫情對國內機車市場並沒有什麼衝擊，因為疫情影響，民眾減少外出且避免搭乘大眾交通運輸，加上近期油價調降，促進機車市場的蓬勃買氣；就3月銷售數據顯示（截至3/25止），銷售數量1萬8849輛，市場占比31.2%，持續位居台灣機車市場第一。（編輯：張良知）1090327