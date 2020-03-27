微星復工率提高 拚首季營收年減1成以內

（中央社記者吳家豪台北27日電）電競大廠微星今天召開線上法人說明會，董事長徐祥表示，隨著復工率提高，3月營收應可回到新台幣90億元以上，預期今年第1季營收將超過270億元、年減約10%以內。

微星2019年營收新台幣1204.91億元，年增1.7%；營業毛利158.62億元，年減1.7%；營業淨利59.52億元，年減11.1%；稅後淨利55.87億元，年減7.5%；每股盈餘6.61元，低於2018年的7.15元。

徐祥說，微星毛利率從2018年的13.61%下滑到2019年的13.16%，主要因為匯率變化、提列挖礦相關產品的庫存跌價損失，加上部分產能從大陸移到台灣也增加費用。今年主力產品大部分都供不應求，舊產品庫存清理完畢，毛利率應會回到正常水準。

展望2020年，徐祥表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情導致工廠生產受影響，復工率正在提升，預期微星3月營收將回到90億元以上，今年第1季營收可達270億元以上、約年減10%以內。

徐祥說，今年下半年會有筆電等重要產品推出，且微星跨入創作者市場，看好高階需求比電競市場更強，目前成長非常快速，會投入更多研發資源。

微星總經理江勝昌指出，微星在中國有2個主要工廠，分別位於昆山和深圳，兩廠人力在3月中旬已補齊，持續提升稼動率，已慢慢恢復季節性產能水準。他認為疫情應屬於短期影響，但很難說多久會過去，微星將以員工健康、財務穩健為原則，因應各地疫情變化進行調整。

江勝昌觀察，業界認為未來的不確定性太高，不知道疫情影響多大。中國大陸從2月到現在，可以看到市場慢慢復甦，以電競市場而言，1、2月客戶銷售沒有太大影響。另外，受惠於宅經濟趨勢，微星部分熱銷機種都缺貨，正在補貨當中，會盡力滿足需求。（編輯：楊玫寧）1090327