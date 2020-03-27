外資賣超96億元 買超前10大個股金控占6家

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）台股盤中由紅翻黑，終場失守9700點，外資法人賣超96億元，不過週線收紅。金控股表現強勢，外資法人前10大買超個股中，金控股就占6家。

美股道瓊指數大漲，激勵台股今天早盤一度大漲218點，最高來到9954點，逼近萬點大關。不過美股電子期貨盤一度大跌470點，台股漲幅收斂進而翻黑，終場失守9700點關卡。

加權股價指數終場收在9698.92點，下跌37.44點，跌幅0.38%，成交值來到新台幣1801.6億元。不過台股今天週線收紅，大漲464.8點，擺脫之前連續2週重挫2982點的陰霾。

三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超新台幣127.61億元。自營商賣超40.49億元，投信買超8.97億元，外資及陸資賣超96.09億元。

今天金控股表現相對強勢，若從外資法人買超個股狀況來看，根據台灣證交所統計，外資法人前10大買超個股中，金控股就占6家，包括排名第2的中信金，外資買超1.45萬張、排名第3的富邦金外資買超約1.15萬張，其他4家包括第一金、台新金、元大金、國泰金。

從外資法人賣超個股來看，根據統計，富邦VIX排名第1，外資賣超達9.21萬張，友達排名第2外資賣超1.61萬張，鴻海排名第3，外資賣超約1萬張。

兆豐國際投顧表示，台股今天早盤強力反彈逼近萬點大關，在近日反彈近1500點之後近關情怯，由於下週只有3個交易日，之後進入清明假期，市場傾向觀察疫情變化，預估假期前台股可能會有賣壓。

觀察台股後市，兆豐國際投顧分析，清明假期之後，台股將面對基本面短期利空，市場保守看待3月上市櫃公司營收表現，因此台股本週是強勁反彈逢萬點關卡，到清明假期後持續拉回整理。

兆豐國際投顧預期，未來一個月台股可能在反彈高點9954點和10年線約9110點區間整理，下檔10年線有強勁支撐，觀察疫情是否到5月明顯緩和，準備下半年市場消費帶動第3季旺季效應，屆時台股再衝上萬點可期。

法人表示，本週台股指數反彈，除了政府啟動國安基金護盤及歐美政府下猛藥採取強力刺激政策，台股多數個股股價都已腰斬，浮現投資價值，吸引短線買盤並促使此波強彈。

展望台股後市，法人預期短多攻勢仍有餘力，不過相對趨緩，在未出現反轉訊號前，預估後續走勢偏向區間震盪。（編輯：鄭雪文）1090327