新竹水情拉警報 經部：每日調度16萬噸水支援

（中央社記者蔡芃敏台北27日電）供應新竹地區用水的寶山及寶二水庫目前蓄水率偏低，經濟部表示，已聯合調度北部地區每日支援16萬噸水源，確保竹科用水。目前全台水情仍為正常藍燈，會盡量滿足工業、民生以及防疫用水需求。

另外，受到對流雲系發展旺盛影響，今天大台北、宜蘭、花蓮地區、恆春半島及北部山區降下午後雷陣雨，經濟部水利署也把握機會在翡翠、石門等水庫進行人工增雨作業，估增1成降雨量。

經濟部水利署發言人王藝峰表示，每年11月至隔年4月為枯水期，雖目前水庫蓄水率略低於去年同期，不過，水情仍為正常供水的藍燈。且現在是防疫期間，水利署會盡量滿足民眾防疫用水需求，同時力拚一期稻作供灌無虞。

根據水利署官網，主要供應新竹科學園區用水的寶山水庫、寶二水庫蓄水率介於3成至4成間。王藝峰說，水利署已聯合調度北部地區水源，像是苗栗永和山水庫每天支援新竹地區約6萬噸用水，桃園石門水庫日支援10萬噸，以確保竹科用水。

此外，水利署也把握機會進行人工增雨，已於今天下午1時30分，在翡翠、石門、寶二、曾文、南化及甲仙堰等地進行地面人工增雨作業，隨後又接續在曾文、南化及甲仙堰進行第2波作業。

水利署表示，嚴密監視天氣變化趨勢與各水庫蓄水狀況，只要天候條件合適，就會把握每一次增雨時機，預估將可以增加7%至10%降水。除了人工增雨，水利署也採取水源調度、加強節水管理等，降低枯水期影響。（編輯：林孟汝）1090327