開店1週倒閉生意掉5成 永康商圈推優惠自救

根據統計，永康商圈200家店面，1年可以締造約新台幣300億元營收。不過，受到疫情衝擊，永康商圈人潮驟減，至今營業額已減少5成。（東門永康商圈發展協會提供）中央社記者蔡芃敏傳真 109年3月28日

（中央社記者蔡芃敏台北28日電）疫情衝擊大，觀光客必朝聖的永康商圈生意下滑5成，甚至有伴手禮業開店1週就收攤。店家除了推優惠因應，也利用空閒期加強員工訓練、整修店面，期盼疫情過後，重現往日繁榮。

位在台北市大安區的永康商圈，靠近捷運東門站，介於金山南路與新生南路間，巷弄之間有許多特色店面，以鼎泰豐、芒果冰店、永康牛肉麵等美食聞名，更被觀光客列為台北必訪景點。

根據統計，永康商圈有超過5成是觀光客，去年造訪人次達1000萬人。商圈僅有200家店面，但1年可以締造約新台幣300億元營收。

然而，爆發武漢肺炎後，觀光人潮驟減，本地客也少了，疫情衝擊讓永康商圈很有感。東門永康商圈發展協會理事長劉鴻翔表示，目前業績平均減少50%，甚至有養生館、伴手禮業者營業額下滑8成。現在要吃知名牛肉麵老店不必等待，可以隨時入座，深受消費者喜愛的蔥抓餅也不見排隊人潮。

劉鴻翔表示，自從疫情爆發後，至少已經有10家歇業，有伴手禮業者原先看準鼎泰豐帶來的觀光效益，孰料疫情導致觀光客不來了，營業1個禮拜就收攤。另外，也有幾家業者預計在月底歇業。

有些店家還可以咬牙忍過，但等不到及時雨的只好暫時歇業。他建議，政府應提前發放振興抵用券，若再不刺激民眾出門消費，各大商圈恐面臨閉店潮。

永康商圈位於台北精華地段，店面租金高昂。在疫情非常時期，劉鴻翔呼籲，店家應為自己發聲，房東也可共體時艱，商圈已有房東減收租金，要與店家共度難關。

政府已祭出受企業融資專案，也讓部分受影響店家可延後繳納稅金，還有讓餐飲服務業有感的水、電部分減免政策。不過，商圈不能坐等政府相救，永康商圈祭出各項自救措施。

劉鴻翔說，像是三良品茶舉行「三良日」提供消費者優惠，一品山西刀削麵之家消費滿額送口罩套等。為了降低營業成本，店家縮短營業時間，也有人趁疫情期間整修店面，Ice Monster則是加強員工語言訓練。

東門永康商圈發展協會串連旗下會員，讓店家自訂優惠，再將優惠券印製成冊，免費提供給飯店、旅行社，刺激旅客造訪永康街意願。劉鴻翔說，優惠券可使用時間長，單張折價券可以多次使用，鼓勵民眾再度上門。

待疫情稍和緩時，協會也籌劃舉辦永康節，吸引民眾造訪，永康商圈也將把觸角伸及線上，正與外送平台洽談合作。

永康商圈歷經嚴重急性呼吸道症候群（SARS）與捷運動工的黑暗10年，又碰上疫情攪局，劉鴻翔說，「疫情終究會結束，不過，店家要撐到那時。相信永康街很快會回到常軌，重現往日繁榮。」（編輯：楊凱翔）1090328