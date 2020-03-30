南山人壽312億標下世貿三館地上權 創2紀錄

（中央社記者吳佳蓉台北30日電）有「王中之王」稱號的世貿三館地上權案今天開標，共有4家業者搶標，最終由南山人壽以新台幣312.76億元得標，溢價率17.4%，為史上面積最大、得標權利金最高的國有地上權案。

世貿三館基地為目前信義區最後一塊精華區土地，面積高達4856.3坪，為國產署推出地上權案中面積最大的一宗，座落於台北101旁，使用分區屬娛樂設施區，開發強度比照第四種商業區，建蔽率50%、容積率560%，可開發樓地板面積規模不亞於鄰近的南山廣場，一推出就吸引壽險業者目光。

今天開標，國產署共收到4封標單，富邦人壽、國泰人壽、南山人壽及新光人壽4家壽險業者均有投標，最終由南山人壽以312.76億元得標，創國有地上權的最高紀錄，得標價比權利金底價266億3703萬元高出46.3億多元，溢價率約17.4%。

換算每坪標脫單價644萬元，並未超越北市信義行政中心地上權案的744萬元，並未如預期奪下地上權單價新地王。南山人壽去年11月以159.81億元，超出底價99.98億元近60億元、溢價率6成得標，換算每坪標脫單價高達744.19萬元。

此次投標金額次高為富邦人壽的311.7億元，僅以1.08億元輸給南山人壽，其餘新光人壽投標價則為288.8億元，國泰人壽為283億元。

財政部國產署表示，世貿三館地上權案存續期間70年，限制不可興建住宅．地租年息4.5%，其中隨申報地價調整年息率為1.0%，不隨申報地價調整年息率為3.5 %。（編輯：林興盟）1090330