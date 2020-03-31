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光陽籲免除機車貨物稅 減輕民眾購車負擔

最新更新：2020/03/31 23:15

（中央社記者張良知台北31日電）武漢肺炎疫情延燒，民眾憂慮大眾運輸恐成群聚感染的場所。光陽集團執行長柯俊斌今天表示，台灣機車總體市場首季燃油車較去年同期增加1萬5000台的購車銷量；他並呼籲，政府能免除貨物稅，減輕民眾購車負擔。

柯俊斌指出，光陽一直致力於免除貨物稅，希望能減輕民眾購車負擔，而3月25日車輛公會會議也決議向經濟部工業局提出「17%貨物稅降為0%」的建議。

談到疫情影響，柯俊斌表示，台灣今年首季機車總體市場燃油車銷售較去年同期增加1萬5000台。

在海外市場方面，目前光陽與三陽3月底開始已可以正常供應歐洲、東歐、中亞、中南美、東南亞地區；不過因主要市場義大利、西班牙等，因疫情嚴重，多數地區經銷商暫停營業、民眾多數待在家中，5月訂單稍減。未來待疫情明朗，預期歐洲訂單可望回溫，銷售仍會維持水準。

在國內部分，柯俊斌預測第4季為旺季，主要原因為環保署今年底將逐年減少對汰舊換新車的補助、截止ABS車款補助，因此下半年將會有一波購車潮。

針對交通部長林佳龍重啟對重機上國道的評估檢核，柯俊斌呼籲，政府可增加離峰時間讓大型機車上1、3號國道。（編輯：林孟汝）1090331

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