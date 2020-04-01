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連假前夕觀望氣氛濃 法人：台股動能量縮

最新更新：2020/04/01 10:33

（中央社記者潘羿菁台北1日電）清明連假在即與美股下跌影響，台股開盤由紅翻黑，早盤於平盤震盪，國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，美股震盪劇烈，市場裹足不前，今天又是連假最後交易日，估計台股量縮至新台幣1100億元。

截至10時，台股加權指數上漲16.91點、漲幅0.17 %、暫收9724.97點、成交量為新台幣424.05億元。

類股當中以食品、塑膠等表現優異。大立光走勢較為疲弱，平盤之下震盪整理，跌幅低於1%，台積電股價在273.5至276.5元間，大立光3800元附近游走。

今天盤面表現以個股題材發揮為主。潤泰集團旗下南山人壽斥資312.76億元拿下世貿三館，加上潤泰新公告去年大賺每股盈餘（EPS）9.35元創下近6年新高，推升潤泰新今天股價開高，站上季線一度亮出漲停達42元。

金像電股價開高走高，漲幅逾3%，股價在25元震盪。

布局耳溫槍市場的IC設計松翰與盛群逆勢抗跌上揚，其中，松翰動能強勁，早盤一度漲逾7%，股價最高來到39.4元；盛群同步走揚，股價最高站上61.8元。

蔡明翰表示，儘管美股回測低點的機率變小，但是盤中大幅震盪，加上台灣即將進入清明連假，讓投資人轉向觀望保守態度。（編輯：張均懋）1090401

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