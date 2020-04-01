助零售餐飲業度難關 經部編2.65億元上數位平台

（中央社記者吳柏緯台北1日電）武漢肺炎疫情影響民眾外出消費意願，零售業與餐飲業首當其衝。經濟部祭出總額新台幣2.65億元補助經費，協助業者在電商與外送平台上架，並鼓勵業者藉此機會做數位轉型，將從10日開放申請。

武漢肺炎疫情讓內需服務業叫苦連天，行政院日前端出「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，總預算規模達新台幣600億元，其中經濟部從編列的204.91億元預算中，撥出2.65億元，協助零售業與餐飲業數位轉型，度過難關。

經濟部下午舉行記者會，說明「餐飲業上架外送服務方案作業要點」、「零售業上架電商服務方案補助作業要點」。

商業司副司長陳秘順指出，針對餐飲業編列1.65億元經費，預計補助1.1萬家過去未在外送平台上架的餐飲業者，加入外送平台，補助期間以3個月為主，每家補助的上限為1.5萬元。至於零售業者，經濟部編列1億元，協助1000家零售業在電商平台上架，每家補助上限10萬元，包含用於上架服務費用或是自架電商網站。

陳秘順說，從今天起到5日，開放有意提供服務的外送平台與電商業者申請，經濟部將在收件截止後審查，並在10日公布合格業者，將會一併公布合格業者提供的簽約條件，以及3個月期滿後可提供的續約優惠。

根據經濟部規劃，符合申請資格的是過去未在外送平台或電商平台上架的零售業與餐飲業，10日後將可以自行評估平台業者提出的條件，向業者提出申請。補助計畫預計到今年年底為止，或是補助預算用罄為止。（編輯：郭萍英）1090401