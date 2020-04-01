三星擬關閉韓液晶面板產線 紓緩供過於求壓力

（中央社記者潘智義台北1日電）集邦科技旗下研調機構WitsView今天表示，原預期2020年液晶顯示器（Monitor）面板將像2019年電視面板嚴重供過於求，但三星決定提早關閉韓國液晶面板產線，將有助舒緩壓力。

WitsView指出，面板供應商規劃2020年液晶顯示器面板出貨量約1億7010萬片，較2019年實際出貨的1億4380萬片，增幅達18.3%。

WitsView表示，2019年電視面板供過於求導致價格重跌，面板廠原本寄望2020年增加液晶顯示器面板出貨量來消耗多餘產能，其中又以三星顯示器公司最為積極。

不過，近期受武漢肺炎疫情影響，市場普遍悲觀看待終端市場，已傳出三星顯示器公司通知客戶，將加速在今年底之前完全關閉韓國的液晶面板產線，液晶顯示器面板市場恐面臨洗牌。

集邦科技分析師楊晴翔表示，三星顯示器公司正處於由液晶面板轉向量子點有機發光二極體（QD-OLED）電視面板的轉型陣痛期，因其在曲面顯示器仍技術仍保有優勢，所以對於擴充曲面顯示器市場信心滿滿。

三星顯示器公司雖然將關閉在韓國本土的液晶面板產線，但仍計畫今年下半年逐漸把產能移往轉投資的中國蘇州8.5代液晶面板產線，除了成本考量之外，中國市場對於曲面液晶顯示器的接受度一向高於歐美市場，因此若轉往當地生產，在內銷上將享有更多關稅優惠。（編輯：鄭雪文）1090401