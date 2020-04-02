避免人擠人 3月汽機車銷售逆勢成長

（中央社記者韓婷婷台北2日電）武漢肺炎疫情持續升溫，衝擊各大產業，消費者開始減少搭乘大眾運輸工具，轉向購買私人載具，加上近期油價接連調降，刺激購買意願，汽車及機車銷售在3月雙雙見到逆勢成長。

根據台北捷運3月份上旬的日平均運載量約為181萬人次，與去年同期217萬人次相比，日平均下滑達 16.5%，反映在汽機車整體銷售表現來看，確實有不少民眾因疫情轉向購買私人載具。

3月汽車市場新車掛牌數來到3萬7279輛，年增15.1%，月增36.3%，表現優於預期；機車市場新車掛牌數則來到7萬4493輛，年增4.64%，月增13.02%。雙雙呈現月增及年增態勢。

車市表現和泰汽車依舊以超過3成的市占率穩居龍頭寶座，進口車則有持續升溫的趨勢，3月進口車市占已來到52.8%，累計第1季市占率約51%。

3月車市最大亮點為電動車大廠特斯拉（TESLA），去年預購的Model 3，在3月大量到港交車，帶動TESLA 3月單月掛牌數突破1500輛，超越去年12月逾千輛掛牌的好成績，其中Model 3 掛牌數突破1200輛，改寫電動車在台灣單月掛牌紀錄。

電動機車在3月也見到不錯的表現，Powered By Gogoro Network電動車聯盟在3月銷售量為1萬38輛，整體市占達13.47%，較2月份銷售量成長45%，再加上各縣市政府補助陸續到位，整體電動機車買氣穩健成長。

疫情影響大家盡量少出門，客戶不上門，飯店、餐廳積極與外送平台合作，推外送美食，也帶動外送平台訂單年增4倍，各大外送平台對生財工具「機車」需求也跟著水漲船高，成為機車業者最新瞄準的新商機，趁勢推出各種優惠方案，大舉向外送員招手。

不過，這樣的好光景能有多長的續航力，是業者更關心的，隨著疫情持續升溫，台灣確診數也持續攀升，無薪假人數更飆高近8000人；為了防疫，指揮中心也明訂社交距離，室內社交距離1.5公尺，如無法達成場所應停業，業者普遍擔憂後續放無薪假或失業的人數將持續增加，將衝擊消費信心，對4月看法轉趨保守。

車市龍頭和泰預估4月掛牌數將從3月的3.7萬輛降至3.2萬輛，月減約13.5%，年減8%。

機車業龍頭光陽則預估，台灣市場算平穩，唯海外銷售重鎮義大利、西班牙疫情嚴重，多數地區經銷商暫停營業，只能等待疫情明朗，預期今年第4季旺季，有機會迎來一波汰舊換新的購車潮。（編輯：蘇志宗）1090402